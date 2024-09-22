Матч Кривбасс – Ворскла из-за тревоги перенесен на 30 минут

Матч седьмого тура чемпионата Украины между “Кривбассом” и “Ворсклой” должен был начаться в 15:30. Однако в Днепропетровской области была тревога до 15:10.

Поэтому начало поединка в Кривом Роге было перенесено на 16:00. Об этом хозяева сообщили на своих официальных ресурсах.

За ходом событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Football.