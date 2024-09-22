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Матч Кривбасс – Ворскла из-за тревоги перенесен на 30 минут

Премьер-лига

Из-за государства-террориста

Матч Кривбасс – Ворскла из-за тревоги перенесен на 30 минут

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Матч седьмого тура чемпионата Украины между “Кривбассом” и “Ворсклой” должен был начаться в 15:30. Однако в Днепропетровской области была тревога до 15:10.

Поэтому начало поединка в Кривом Роге было перенесено на 16:00. Об этом хозяева сообщили на своих официальных ресурсах.

За ходом событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Football.

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Источник:
Кривбас у Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
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