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Матч Кривбасс – Ворскла из-за тревоги перенесен на 30 минут
Из-за государства-террориста
Фото: СК Дніпро-1
Матч седьмого тура чемпионата Украины между “Кривбассом” и “Ворсклой” должен был начаться в 15:30. Однако в Днепропетровской области была тревога до 15:10.
Поэтому начало поединка в Кривом Роге было перенесено на 16:00. Об этом хозяева сообщили на своих официальных ресурсах.
За ходом событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Football.
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