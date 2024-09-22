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Опять тревога. Матч Кривбасс - Ворскла прерван
Снова будут разговоры о целесообразности проведения игр в Кривом Роге
Фото - ФК Кривбас / автор невідомий
Матч 7-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Ворсклой" был прерван на 6-й минуте из-за объявления воздушной тревоги. Игра проходит в Кривом Роге.
Отметим, что матч должен был начаться в 15:30, но из-за предварительной тревоги старт отложили на 30 минут. К сожалению, через 5 минут после стартового свистка пришлось снова идти в укрытие.
Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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