Опять тревога. Матч Кривбасс - Ворскла прерван

Матч 7-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Ворсклой" был прерван на 6-й минуте из-за объявления воздушной тревоги. Игра проходит в Кривом Роге.

Отметим, что матч должен был начаться в 15:30, но из-за предварительной тревоги старт отложили на 30 минут. К сожалению, через 5 минут после стартового свистка пришлось снова идти в укрытие.

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