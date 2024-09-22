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Кривбасс и Ворскла возобновили матч после тревоги

Премьер-лига

Надеемся, доиграют спокойно

Кривбасс и Ворскла возобновили матч после тревоги

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Матч 7-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Ворсклой" был возобновлен в 16:45. Напомним, игра в Кривом Роге прерывалась из-за объявления воздушной тревоги.

Поединок начался с 6-й минуты.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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