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Кривбасс и Ворскла возобновили матч после тревоги
Надеемся, доиграют спокойно
Фото: ФК Кривбас
Матч 7-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Ворсклой" был возобновлен в 16:45. Напомним, игра в Кривом Роге прерывалась из-за объявления воздушной тревоги.
Поединок начался с 6-й минуты.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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