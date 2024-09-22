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Полесье - ЛНЗ. Стали известны стартовые составы команд

Премьер-лига

Битва крепких коллективов

Полесье - ЛНЗ. Стали известны стартовые составы команд

Фото: УПЛ

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Заключительным матчем воскресенья в УПЛ станет встреча "Полесья" и "ЛНЗ". Игра 7-го тура начнется в 18:00. Команды объявили свои составы.

Стартовый состав "Полесья": Волынец Евгений, Чоботенко Сергей, Далстелла Виале Жоао Виктор, Михайличенко Богдан, Майсурадзе Георги, Бабенко Руслан (К), Крушинский Борис, Таллес, Назаренко Александр, Гуцуляк Алексей, Пайшао Соуза Кауа.

Запасные: Бристрич Адмир, Луифер, Шастал Дмитрий, Леднев Богдан, Мустафаев Эмиль, Борел, Йока, Мельниченко Максим, Матич Матей, Смоляков Артем, Кудрик Олег, Поспелов Артем.

Стартовый состав "ЛНЗ": Кучеренко Евгений, Путря Илья, Салиху Хайдин, Муравский Назарий, Пасич Геннадий, Ноникашвили Шота, Бойко Виталий (К), Яшари Мухаррем, Авагимян Артур, Топалов Дмитрий, Момо Францис.

Запасные: Пеньков Герман, Самойленко Кирилл, Норенков Денис, Бар Арад, Ангелов Матей, Наумец Владислав, Молло, Халайла Осама, Олейник Денис.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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