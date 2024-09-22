УПЛ. Полесье - ЛНЗ 1:1. Волки слишком поздно почувствовали запах крови

"Волки" с первых секунд начали давили и набросились на воротах черкасской команды. И стоит отметить, что подопечные Имада Ашура были максимально близкими к тому, чтобы уже на самом старте размочить счет. Запомнился эпизод на второй минуте после хаоса в штрафной площадке, а также опасные удары от Гуцуляка на протяжении первого тайма.

Однако, понравилось прежде всего не то, как атаковали житомиряне, а как реагировали на соперника гости. Футболисты испанского специалиста вообще не нервничали и методично оборонялись. Будто знали, что шансы у них будут. Так и получилось.

"Полесья" хватило на минут 20, после этого житомиряне подсели и сбавили темп. С течением времени, хозяева немного наелись и начали действовать пассивнее в атаке. Ну а игрокам ЛНЗ наоборот удалось выровнять и отодвинуть игру от своих ворот.

И первый гол в матче возник практически из ничего. Ну как из ничего. Хозяева банально потеряли концентрацию, за что и поплатились. Максимально тривиальная атака: Авагимян подал, Яшари выиграл подбор и перевел на Топалова, а тот в одно касание направил мяч в дальний угол ворот Волынца.

ЛНЗ, такое впечатление, независимо от того, что происходило на поле, вообще не нервничал. Что не скажешь о "волках". У хозяев и так не все получалось впереди, так еще и пропущенный мяч испортил все планы.

После перерыва команда Ашура снова прибавила. Скорости повысились, и в целом темп снова вырос. Хозяева пристреливались с разных позиций, однако все время чего-то не хватало в стадии завершения.

В прошлом туре мы хвалили "Полесье" за гибкость и адаптивность в матче против ровенского "Вереса". Впрочем, в этом противостоянии в этом аспекте явно побеждал ЛНЗ. Команды пропагандируют достаточно похожий футбол с быстрым переходом из обороны в атаку, но здесь как раз лучше под своего оппонента подстроились черкащане. Гости умело переключали темп и грамотно распределяли физические силы.

Тревожность читалась на лице коуча житомирских "волков". 36-летний специалист пытался взбудоражить и освежить игру своей команды заменами. Однако, ощутимого эффекта это довольно долго не давало. Забивать нужно было "Полесью", но опаснее огрызались именно гости. Возможности были у Момо и Яшари.

Со стороны хозяев был убийственный шанс у вышедшего на замену Луифера. Как венесуэльский легионер не дотянулся в том эпизоде - трудно объяснить. Еще можно вспомнить попадание в стойку после штрафного в исполнении Мустафаева. Было очень близко, однако "почти" - не считается.

Все же гол от "Полесья" давно напрашивался. И под самый занавес основного времени при поддержке собственных трибун паритет на табло все-таки в конце концов сумел установить Гуцуляк. Кто как не он! Вингер хозяев поля замкнул верховую подачу от Мустафаева и расписался в воротах Кучеренко. Примечательно, что это был первый удар в створ ворот от футболистов житомирского коллектива.

А в компенсированное к поединку время тот же Алексей мог даже приносить три очка своей команде, но монструозную реакцию продемонстрировал страж ворот ЛНЗ."Волки" слишком поздно почувствовали запах крови и включились на полную лишь в самой концовке. В принципе, это должно вдохновить на определенные выводы и стать хорошим уроком для Имада Ашура и самого "Полесья".

Да и наверное, ничья - закономерный результат при такой игре. Хотя, при этом обе команды могли рассчитывать и на большее. В итоге, имеем вторую осечку и вторую ничью для "Полесья" в этой кампании. Житомирский коллектив все еще проходит период адаптации под требования нового наставника. Из позитива можно выделить то, что 11-ти матчевая серия без поражений в УПЛ для клуба продолжается, да и характер у этого ростера "волков" точно есть. Относительно ЛНЗ, то команда точно продемонстрировала футбол солидного качества, однако все еще не хватает стабильности.

Фото пресс-службы ФК "Полесье"

7-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 22-е сентября

Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

"Полесье" - ЛНЗ 1:1

Голы: Гуцуляк 89 - Топалов 34

"Полесье": Волынец - Майсурадзе (Смоляков 69), Виалле (Леднев 88), Чоботенко, Михайличенко - Таллес Коста (Мустафаев 62), Бабенко, Крушинский (Мельниченко 48) - Гуцуляк, Пайшао (Луифер 61), Назаренко.

Запасные: Кудрик, Поспелов, Бристрич, Луифер, Шастал, Леднев, Мустафаев, Борел, Йока, Мельниченко, Матич, Смоляков.

Главный тренер: Имад Ашур.

ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Салиху, Муравский, Г. Пасич - Бойко, Яшари, Ноникашвили - Топалов (Молло 68), Момо, Авагимян (Наумец 79).

Запасные: Пеньков, Самойленко, Норенков, Бар, Ангелов, Наумец, Молло, Халайла, Олейник.

Главный тренер: Каррилло Карраско.

Предупреждения: Крушинский 21, Путря 29, Виалле 71, Муравский 77, Молло 83.

Арбитр: Панчишин Дмитрий.