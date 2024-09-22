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"Еб...ый пи...ас". Экс-игрок сборной Украины отреагировал на поступок Тимощука
Иван Петряк возмущен
Фото: twitter.com/zenit_spb
Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что Анатолий Тимощук, который ранее был украинцем, принял участие в так называемом благотворительном аукционе, устроенном россиянами в поддержку Курщины. Тимощук передал свою футболку в качестве лота.
На событие отреагировал бывший игрок сборной Украины, "Шахтера", а ныне – футболист "Черноморца" Иван Петряк.
"Ебан...й пидар...с", - написал Петряк в аннотации к фото Тимощука с футболкой.
Отметим, что семья Ивана Петряка непосредственно пострадала от войны, развязанной россиянами. На фронте погиб тесть украинского футболиста.
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