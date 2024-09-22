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"Еб...ый пи...ас". Экс-игрок сборной Украины отреагировал на поступок Тимощука

Премьер-лига
Обновлено

Иван Петряк возмущен

"Еб...ый пи...ас". Экс-игрок сборной Украины отреагировал на поступок Тимощука

Фото: twitter.com/zenit_spb

Новина українською

Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что Анатолий Тимощук, который ранее был украинцем, принял участие в так называемом благотворительном аукционе, устроенном россиянами в поддержку Курщины. Тимощук передал свою футболку в качестве лота.

На событие отреагировал бывший игрок сборной Украины, "Шахтера", а ныне – футболист "Черноморца" Иван Петряк.

"Ебан...й пидар...с", - написал Петряк в аннотации к фото Тимощука с футболкой.

"Еб...ый пи...ас". Экс-игрок сборной Украины отреагировал на поступок Тимощука - изображение 1

Отметим, что семья Ивана Петряка непосредственно пострадала от войны, развязанной россиянами. На фронте погиб тесть украинского футболиста.

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Анатолий Тимощук Иван Петряк
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
22.09.2024 в 20:01
Я вже думав, що "толік" заліг на своє дно. Але, ні. Толік вирішив досягти нових рекордів в пошуках дна. Божеж мій, яка потвора існувала серед нас. Немає слів, щоб виразитись цензурно. Підор толік, просто підор толік
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Комментарии 6
Лекарь (село Дарниця)
22.09.2024 в 20:01
Я вже думав, що "толік" заліг на своє дно. Але, ні. Толік вирішив досягти нових рекордів в пошуках дна. Божеж мій, яка потвора існувала серед нас. Немає слів, щоб виразитись цензурно. Підор толік, просто підор толік
Ответить
2
0
ukatan (Харьковская обл.)
22.09.2024 в 20:00
Виявляється у Петряка були інтимні стосунки з Тимощуком!? Ось як правда випливає...
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0
2
avatar
Djon (Україна)
22.09.2024 в 19:29
тимощук, ти рідкісна потвора, бажаю тобі і твоїй родині здохнути
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2
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
22.09.2024 в 19:11
Як наша земля родить таких кончених виродків? Петряк усе вірно написав.
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4
1
Gican85 (Киев)
22.09.2024 в 19:16
Какой Петрик?
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1
7
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Американец 2000 (Харьков)
22.09.2024 в 19:06
По другому и не скажешь ...
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