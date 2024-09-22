"Еб...ый пи...ас". Экс-игрок сборной Украины отреагировал на поступок Тимощука

Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что Анатолий Тимощук, который ранее был украинцем, принял участие в так называемом благотворительном аукционе, устроенном россиянами в поддержку Курщины. Тимощук передал свою футболку в качестве лота.

На событие отреагировал бывший игрок сборной Украины, "Шахтера", а ныне – футболист "Черноморца" Иван Петряк.

"Ебан...й пидар...с", - написал Петряк в аннотации к фото Тимощука с футболкой.

Отметим, что семья Ивана Петряка непосредственно пострадала от войны, развязанной россиянами. На фронте погиб тесть украинского футболиста.