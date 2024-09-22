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"Проиграли середину поля, борьбу, подборы": Шандрук - о ничьей с Ингульцом
Болельщики имеют много вопросов к команде
Фото: НК Верес
Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал игру команды в поединке 7-го тура УПЛ против "Ингульца" (1:1).
"Давайте по фактам. Мы плохо начали. Проиграли середину поля, борьбу, подборы. Это факторы, которые повлияли на ход игры. "Ингулец" создавал хорошие моменты. Хотя и мы свои моменты имели, которые не реализовали. А стандарты - это всегда опасное оружие. Аут, штрафные удары. Второй гол - стал для нас итогом на самом деле неудачного тайма. Это нужно признать.
В перерыве сделали замены. Усилили центр поля. Валерий Кучеров и Дмитрий Клец лучше справлялись с подборами. Хотя тоже не всегда идеально. Но мы хотя бы выровняли игру. Спасибо команде, что спасли игру. Думаю, комментировать второй тайм не нужно.
О чем был разговор с болельщиками после игры? Вполне объективные вещи. У болельщиков есть вопросы к игрокам, к тренерскому штабу. Надеюсь, что команда услышала болельщиков.
Сегодня снова не сыграл Евгений Морозко. Мы продолжаем борьбу с его травмой. Воспалительный процесс. Он восстанавливается. Мы изменили лечение. Надеемся, в ближайшее время он вернется всерьез и надолго.
Каждая игра забивает физические и эмоциональные силы. Но к игре с "Шахтером" мы работаем без выходных", - сказал Шандрук.
После 7-ми сыгранных туров "Верес" набрал 5 очков. Сейчас ривненчане размещаются на 13-м месте, в зоне переходных матчей.
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