"Проиграли середину поля, борьбу, подборы": Шандрук - о ничьей с Ингульцом

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал игру команды в поединке 7-го тура УПЛ против "Ингульца" (1:1).

"Давайте по фактам. Мы плохо начали. Проиграли середину поля, борьбу, подборы. Это факторы, которые повлияли на ход игры. "Ингулец" создавал хорошие моменты. Хотя и мы свои моменты имели, которые не реализовали. А стандарты - это всегда опасное оружие. Аут, штрафные удары. Второй гол - стал для нас итогом на самом деле неудачного тайма. Это нужно признать.

В перерыве сделали замены. Усилили центр поля. Валерий Кучеров и Дмитрий Клец лучше справлялись с подборами. Хотя тоже не всегда идеально. Но мы хотя бы выровняли игру. Спасибо команде, что спасли игру. Думаю, комментировать второй тайм не нужно.

О чем был разговор с болельщиками после игры? Вполне объективные вещи. У болельщиков есть вопросы к игрокам, к тренерскому штабу. Надеюсь, что команда услышала болельщиков.

Сегодня снова не сыграл Евгений Морозко. Мы продолжаем борьбу с его травмой. Воспалительный процесс. Он восстанавливается. Мы изменили лечение. Надеемся, в ближайшее время он вернется всерьез и надолго.

Каждая игра забивает физические и эмоциональные силы. Но к игре с "Шахтером" мы работаем без выходных", - сказал Шандрук.