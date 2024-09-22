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Колос - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Седьмой тур подходит к завершению

Колос - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Зоря

Новина українською

В Ковалевке состоится матч 7-го тура УПЛ между "Колосом" и "Зарей". Команда Поздеева в этом сезоне до сих пор не побеждала. Луганчане, зато имеют лучшую ситуацию и стремятся "завалить раненого зверя".

Игра пройдет в понедельник, 23-го сентября. Старт - в 15:30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и др.

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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