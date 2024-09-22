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ЛНЗ открывает счет в Житомире
Черкасская команда впереди
Фото: ФК ЛНЗ
Ближе к окончанию первого тайма Мухаррем Яшари совершил прострел в штрафную соперника и нашёл Дмитрия Топалова. Воспитанник "Шахтера" обработал мяч и нанес точный удар, установив счет 1:0.
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Это первый гол нападающего после сезона 2021/22, когда он защищал цвета "Мариуполя". Также это его 11-й мяч в УПЛ.
Добавим, что до перерыва "волки" ни разу не попали в створ. Все 3 попытки нанести удар по воротам закончились неудачными действиями – мяч улетел за пределы цели.
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