ЛНЗ открывает счет в Житомире

Ближе к окончанию первого тайма Мухаррем Яшари совершил прострел в штрафную соперника и нашёл Дмитрия Топалова. Воспитанник "Шахтера" обработал мяч и нанес точный удар, установив счет 1:0.

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Это первый гол нападающего после сезона 2021/22, когда он защищал цвета "Мариуполя". Также это его 11-й мяч в УПЛ.

Добавим, что до перерыва "волки" ни разу не попали в створ. Все 3 попытки нанести удар по воротам закончились неудачными действиями – мяч улетел за пределы цели.