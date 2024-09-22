"Хорошая качественная команда с такого счета соперника никогда не отпустит": Кобин - об упущенной победе Ингульца над Вересом

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин прокомментировал матч против "Вереса" (2:2) в 7-м туре УПЛ.

"Эмоции сейчас противоречивые. По игре мы выглядели лучше до перерыва. Создавали моменты, вели - 2:0. Хорошая качественная команда с такого счета соперника никогда не отпустит. К сожалению, мы снова ошибаемся на последних минутах. Это говорит о концентрации игроков. Или об отсутствии опыта выступлений на высоком уровне.

Пенальти? Мое мнение - игрок "Вереса" выиграл верховой мяч, а затем налетел на нашего футболиста. Но дело не в этом. За пятнадцать секунд VAR проверил этот эпизод. Вот это больше всего удивляет. Такое впечатление, что так и должно было быть. После отбитого вратарем пенальти - то же самое - очень быстро принимается решение перебить.

Были ли какие-то особые ощущения перед игрой против команды, за которую когда-то выступал? Я игроков настраивал на то, что здесь хорошая команда и замечательные болельщики. Я очень благодарен им за тот период, когда я был в этой команде. Они всегда прекрасно нас поддерживали.

Сегодня мы понимали, что обеим командам нужны очки. Поэтому настраивал своих футболистов на бескомпромиссный бой. Но кроме борьбы сегодня было и много хорошего футбола", - сказал Кобин.