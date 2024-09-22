  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Волки не пропускают Черкассы в топ-3. Полесье – ЛНЗ 1:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волки не пропускают Черкассы в топ-3. Полесье – ЛНЗ 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Стая спасается от поражения в конце основного времени

Волки не пропускают Черкассы в топ-3. Полесье – ЛНЗ 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В Житомире завершился последний поединок воскресенья. "Фиолетовые" едва не победили на выезде одного из лидеров чемпионата, но не удержали минимальное преимущество

Гости вышли вперед к перерыву. Подопечные Ашура в первом тайме нанесли 3 удара и ни разу не попали в створ. С такими показателями сложно рассчитывать на взятие ворот. Во второй половине встречи житомирский клуб начал производить замены и одна из них все же сработала. Эмиль Мустафаев отдал ассист, которым воспользовался Алексей Гуцуляк.

"Волки" избегают поражения и продолжают свою беспроигрышную серию. "Стая" остается на третьем месте (14 очков), а "фиалки" расположились по соседству (11 баллов). В следующем туре житомирский клуб поедет во Львов к "Карпатам", а черкасский коллектив будет принимать "Черноморец".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 7-го тура УПЛ 2024/25

Житомир. Стадион "Центральный"

Полесье – ЛНЗ 1:1

Голы: Гуцуляк, 88 – Топалов, 34

По теме
yellow-arrow
Вернидуб: Завоевать бронзу намного проще, чем ее отстоять
yellow-arrow
Ничейный день, или потеря очков лидеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
УПЛ. Кривбасс - Ворскла 1:1. Видео голов и обзор матча
Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости