Волки не пропускают Черкассы в топ-3. Полесье – ЛНЗ 1:1. Обзор матча и видео голов

В Житомире завершился последний поединок воскресенья. "Фиолетовые" едва не победили на выезде одного из лидеров чемпионата, но не удержали минимальное преимущество

Гости вышли вперед к перерыву. Подопечные Ашура в первом тайме нанесли 3 удара и ни разу не попали в створ. С такими показателями сложно рассчитывать на взятие ворот. Во второй половине встречи житомирский клуб начал производить замены и одна из них все же сработала. Эмиль Мустафаев отдал ассист, которым воспользовался Алексей Гуцуляк.

"Волки" избегают поражения и продолжают свою беспроигрышную серию. "Стая" остается на третьем месте (14 очков), а "фиалки" расположились по соседству (11 баллов). В следующем туре житомирский клуб поедет во Львов к "Карпатам", а черкасский коллектив будет принимать "Черноморец".

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Смотрите обзор матча 7-го тура УПЛ 2024/25

Житомир. Стадион "Центральный"

Полесье – ЛНЗ 1:1

Голы: Гуцуляк, 88 – Топалов, 34