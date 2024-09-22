Вернидуб: Завоевать бронзу намного проще, чем ее отстоять

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал ничейный матч с "Ворсклой" (1:1) в 7-м туре УПЛ.

- Относительно матча, то, что мы, что Полтава - не наиграли сегодня на победу. Было очень мало голевых моментов. Но мы забили по голу. Пропустили, потом сравняли. Хорошо, что это удалось до перерыва. Во втором тайме игра была в центре поля без моментов. Одна из немногих игр "Кривбасса", когда мы создали очень мало возможностей для взятия ворот. Но это футбол, так бывает. Проанализируем, сделаем выводы и будем готовиться к "Александрии".

- Как настраивали команду в перерыве?

- В первом тайме игра давалась: создавали моменты, гол забили, но, правда, из офсайда. Игра была неплохой. У "Ворсклы" же не было моментов. Знали, что это боевой соперник, который хорошо защищается. Понимали, что им будет трудно забить. Нам сегодня не хватало остроты у чужих ворот. Было много передач назад, поперечных. Возможно, где-то ребята боялись ошибиться, поэтому так действовали. Проанализируем действия команды и объясним игрокам, что надо больше обострять. Ведь, если не обострять, то и моментов не будет.

- Все равно "Кривбасс" пока набрал неплохое количество очков на старте...

- Я уже говорил, что этот год будет намного тяжелее. Завоевать бронзу гораздо проще, чем ее отстоять. К тому же, хочется не только ее отстоять, а и прогрессировать дальше. С моей стороны тоже есть некоторые ошибки: по селекции не так выглядим сейчас, как бы хотелось. Надо ее исправлять, работаем в этом направлении. Но с каждым годом все труднее приглашать в Украину квалифицированных футболистов. Но ничего страшного в этом не вижу. Есть молодежь из U-19. Они с нами работают, попадают в заявку на игры УПЛ. Очень хочу, чтобы они росли как профессиональные футболисты.

- Впереди - игра против "Александрии". Какие у вас мысли по этому матчу?

- Еще рано разбирать этого соперника. Что касается "Александрии", то завтра сначала разберем игру против "Ворсклы", а уже потом со вторника будем изучать футбол, который демонстрируют александрийцы. На каждую игру мы настраиваемся максимально. Я думаю, все у нас будет хорошо.