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Бабенко: Показали характер. +1 пункт и нужно фарт заслуживать в следующих матчах

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Полузащитник прокомментировал ничью

Бабенко: Показали характер. +1 пункт и нужно фарт заслуживать в следующих матчах

Фото: ФК Полісся

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Руслан Бабенко сказал несколько слов после игры во флеш-зоне УПЛ.ТБ.

“Пропустили нелепый мяч, нужно было отыгрываться. Очень доволен вторым таймом, мы показали характер. Болельщики нас гнали вперед и поддерживали до конца".

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"Мы перед игрой разговаривали в кругу и я говорил, что неважно, кто выходит в старте или на замену – все игроки очень важны. Вышедшие на замену ребята очень прибавили. Показали, что мы двигаемся в одном направлении, и мы одно целое. Я Мустафаева поблагодарил, он очень прибавил. Он много тренируется и на тренировке хорошо выглядит.

В перерыве тренер сказал более играть проактивно, внесли некоторые коррективы и во втором тайме выглядели лучше соперника. Все равно +1 пункт и нужно фарт заслуживать в следующих матчах”, – заявил футболист.

Бабенко провел в составе "Полесья" 16 встреч.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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