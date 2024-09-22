Бабенко: Показали характер. +1 пункт и нужно фарт заслуживать в следующих матчах

Руслан Бабенко сказал несколько слов после игры во флеш-зоне УПЛ.ТБ.

“Пропустили нелепый мяч, нужно было отыгрываться. Очень доволен вторым таймом, мы показали характер. Болельщики нас гнали вперед и поддерживали до конца".

"Мы перед игрой разговаривали в кругу и я говорил, что неважно, кто выходит в старте или на замену – все игроки очень важны. Вышедшие на замену ребята очень прибавили. Показали, что мы двигаемся в одном направлении, и мы одно целое. Я Мустафаева поблагодарил, он очень прибавил. Он много тренируется и на тренировке хорошо выглядит.

В перерыве тренер сказал более играть проактивно, внесли некоторые коррективы и во втором тайме выглядели лучше соперника. Все равно +1 пункт и нужно фарт заслуживать в следующих матчах”, – заявил футболист.