Карраско: Немного разочарованы. Будем ценить это очко. Немного команд заберут очки с этого поля

Андрес Карраско сожалеет, что "фиолетовые" не удержали преимущество.

“Мы ожидали дожить до конца. То, как играло "Полесье" во втором тайме, нам предстояло прожить. Были близки, чтобы забрать эти 3 очка. Немного разочарованы, но если думать в долгосрочную перспективу, то мы будем ценить это очко, потому что немного команд заберут очки с этого поля”.

“С того момента, как Шота [Ноникашвили] пришел в нашу команду, он был идеальным с первого дня. Мы ему доверяем и были в нем уверены. Ожидаем от него еще больше. Но это касается и всей команды, поскольку в первом тайме мы были лучше. Сейчас не говорим о том, кто наш соперник, но это то, во что мы должны верить.

[О пропущенном голе] Было трудно понять, откуда была угроза в этом моменте. Очень тяжело защищаться в таких моментах. Это очень хорошая команда”, – подчеркнул специалист.