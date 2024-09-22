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Карраско: Немного разочарованы. Будем ценить это очко. Немного команд заберут очки с этого поля

Премьер-лига

У тренера черкасского коллектива смешанные эмоции после поединка

Карраско: Немного разочарованы. Будем ценить это очко. Немного команд заберут очки с этого поля

Фото: Динамоманія

Новина українською

Андрес Карраско сожалеет, что "фиолетовые" не удержали преимущество.

“Мы ожидали дожить до конца. То, как играло "Полесье" во втором тайме, нам предстояло прожить. Были близки, чтобы забрать эти 3 очка. Немного разочарованы, но если думать в долгосрочную перспективу, то мы будем ценить это очко, потому что немного команд заберут очки с этого поля”.

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“С того момента, как Шота [Ноникашвили] пришел в нашу команду, он был идеальным с первого дня. Мы ему доверяем и были в нем уверены. Ожидаем от него еще больше. Но это касается и всей команды, поскольку в первом тайме мы были лучше. Сейчас не говорим о том, кто наш соперник, но это то, во что мы должны верить.

[О пропущенном голе] Было трудно понять, откуда была угроза в этом моменте. Очень тяжело защищаться в таких моментах. Это очень хорошая команда”, – подчеркнул специалист.

В ближайшую субботу ЛНЗ будет принимать "Черноморец".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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