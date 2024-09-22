Ашур – о переводе Макуана в дубль: Никто не может быть выше коллектива

Имад Ашур поделился впечатлениями от матча с черкасским ЛНЗ.

“Трудно получать удовольствие, когда ты понимаешь, что столько энергии, внутренних нервов, эмоций тратятся. Это наш момент страдания и нужно учиться им наслаждаться.

В перерыве говорили об эпизодах, где должны были брать больше ответственности, чтобы обострять. Во втором тайме я могу быть доволен, потому что обострений было гораздо больше. Жаль, что взятие ворот было только одно. Но, учитывая обстоятельства первого тайма, возможно, это закономерный результат.

Знали, что нужно усилить позицию, на которую вышел Мустафаев. Сегодня был сделан выбор в пользу Эмиля. Очень рад, что он действительно повлиял на игру. Богдан Леднев также на непродолжительное время внес свой вклад. Рад, что смогли взять управление игрой в свои руки”.