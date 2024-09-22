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Ашур – о переводе Макуана в дубль: Никто не может быть выше коллектива
Наставник волков традиционно дал развернутые ответы на вопросы журналиста УПЛ.ТБ
Фото пресслужби ФК "Полісся"
Имад Ашур поделился впечатлениями от матча с черкасским ЛНЗ.
“Трудно получать удовольствие, когда ты понимаешь, что столько энергии, внутренних нервов, эмоций тратятся. Это наш момент страдания и нужно учиться им наслаждаться.
В перерыве говорили об эпизодах, где должны были брать больше ответственности, чтобы обострять. Во втором тайме я могу быть доволен, потому что обострений было гораздо больше. Жаль, что взятие ворот было только одно. Но, учитывая обстоятельства первого тайма, возможно, это закономерный результат.
Знали, что нужно усилить позицию, на которую вышел Мустафаев. Сегодня был сделан выбор в пользу Эмиля. Очень рад, что он действительно повлиял на игру. Богдан Леднев также на непродолжительное время внес свой вклад. Рад, что смогли взять управление игрой в свои руки”.
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“Если нападающий не забивает, то это не значит, что он не оказывает влияния. Мы играем с одним нападающим, на него приковано всегда внимание. Мне не важно, кто будет забивать. Ждем, пока нападающие будут забивать, инсайды будут забивать, на стандартах – защитники. В современном футболе у нападающего, кроме финишинга, который очень дорого стоит, также есть работа без мяча.
Макуана переведен во вторую команду. Только время покажет, как мы будем двигаться дальше. Футбол – это коллективный спорт. Никто не может быть выше коллектива”, – заявил тренер.
В субботу "Полесье" будет играть на выезде против "Карпат".
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