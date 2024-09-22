Долганский - о матче с Кривбассом: Счет по игре. Моменты были у обеих команд

Главный тренер "Ворсклы" Сергей Долганский прокомментировал ничью с "Кривбассом" (1:1) в 7-м туре УПЛ.

- Как настраивались на игру с «Кривбассом»?

- Для нас это был третий матч за неделю, поэтому имели опасения относительно физического состояния футболистов в конце матча. Готовились к "Кривбассу" в обычном режиме, как и к любому другому поединку чемпионата. Знали силу этой команды, знали, как она играет. Мы хорошо подготовились, вышли и сыграли в свой футбол.

- Как оцените игру "Кривбасса"?

- Этот вопрос не ко мне. У меня есть за кого отвечать - моя команда.

- А вашей команды?

- Опять плохо вошли в игру. Первые пять минут, пока раскачивались, "Кривбасс" создал определенное давление на наши ворота. После тревоги вошли в игру уже хорошо. В целом первый тайм провели довольно неплохо. Имели моменты, которые могли бы использовать лучше. После перерыва "Кривбасс" начал действовать агрессивнее, мы отвечали быстрыми выпадами. Думаю, игра была интересной и напряженной. Счет по игре. Моменты были у обеих команд. Один гол мог решить все.