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Полузащитник ЛНЗ: Мы хотели прессинговать, высоко встречать, не давать заходить на фланги

Премьер-лига
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Виталий Бойко кратко прокомментировал игру

Полузащитник ЛНЗ: Мы хотели прессинговать, высоко встречать, не давать заходить на фланги

Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"

Новина українською

Капитан черкасской команды сожалеет, что не удалось победить.

"Когда ты почти всю игру ведешь в счете и пропускаешь в конце, то, конечно, грустно, но если оценить всю игру, то результат закономерен.

Мы хотели прессинговать, очень высоко встречать, не позволять заходить на фланги. Иногда у них это получалось и наши защитники не успевали или очень хотели забрать мяч и это вылилось в желтые карточки".

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"[О новичках и легионерах] Очень хорошо общаемся, все хорошо. Узнали все друг о друге. Времени уже достаточно много провели, чтобы ознакомиться, пообщаться”, – отметил капитан.

Бойко выступает в ЛНЗ с января 2023 года (42 матча).

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Виталий Бойко ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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