Полузащитник ЛНЗ: Мы хотели прессинговать, высоко встречать, не давать заходить на фланги

Капитан черкасской команды сожалеет, что не удалось победить.

"Когда ты почти всю игру ведешь в счете и пропускаешь в конце, то, конечно, грустно, но если оценить всю игру, то результат закономерен.

Мы хотели прессинговать, очень высоко встречать, не позволять заходить на фланги. Иногда у них это получалось и наши защитники не успевали или очень хотели забрать мяч и это вылилось в желтые карточки".