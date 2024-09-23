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Полузащитник ЛНЗ: Мы хотели прессинговать, высоко встречать, не давать заходить на фланги
Виталий Бойко кратко прокомментировал игру
Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"
Капитан черкасской команды сожалеет, что не удалось победить.
"Когда ты почти всю игру ведешь в счете и пропускаешь в конце, то, конечно, грустно, но если оценить всю игру, то результат закономерен.
Мы хотели прессинговать, очень высоко встречать, не позволять заходить на фланги. Иногда у них это получалось и наши защитники не успевали или очень хотели забрать мяч и это вылилось в желтые карточки".
"[О новичках и легионерах] Очень хорошо общаемся, все хорошо. Узнали все друг о друге. Времени уже достаточно много провели, чтобы ознакомиться, пообщаться”, – отметил капитан.
Бойко выступает в ЛНЗ с января 2023 года (42 матча).
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