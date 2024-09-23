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Полузащитник Александрии: Когда команды отходят назад и встречают ниже – нам сложновато

Премьер-лига

Никита Кравченко – об очередной победе команды

Полузащитник Александрии: Когда команды отходят назад и встречают ниже – нам сложновато

Фото: fcdynamo.com

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Игрок "Александрии" поделился впечатлениями от встречи против "Левого Берега".

“Довольны игрой, первый тайм, может, кто-то думает, что у нас не очень удался, но я скажу, что и в первом тайме много моментов, хорошо играли, но не удалось забить".

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"[О том, почему "горожанам" трудно играть с аутсайдерами] Наверное, потому что эти команды немного отходят назад и встречают нас ниже и нам немного тяжеловато. А когда нас встречают спереди, нам легче, но все равно каждый матч разный, поэтому со всеми командами будет тяжело. Не будет каких-нибудь прогулок легких. Забили и победили, это самое главное”, – заявил футболист.

27-летний полузащитник присоединился к коллективу в июле и сделал 2 ассиста в шести турах.

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ФК Александрия Никита Кравченко
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Источник:
Дніпрянин
Опубликовал: Александр Симченко
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