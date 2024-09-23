Полузащитник Александрии: Когда команды отходят назад и встречают ниже – нам сложновато

Игрок "Александрии" поделился впечатлениями от встречи против "Левого Берега".

“Довольны игрой, первый тайм, может, кто-то думает, что у нас не очень удался, но я скажу, что и в первом тайме много моментов, хорошо играли, но не удалось забить".

"[О том, почему "горожанам" трудно играть с аутсайдерами] Наверное, потому что эти команды немного отходят назад и встречают нас ниже и нам немного тяжеловато. А когда нас встречают спереди, нам легче, но все равно каждый матч разный, поэтому со всеми командами будет тяжело. Не будет каких-нибудь прогулок легких. Забили и победили, это самое главное”, – заявил футболист.