Колос - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Колос" в рамках 7-го тура УПЛ сыграет на своем поле с "Зарей". Ковалевцы еще ни разу не побеждали в этом сезоне - 3 ничьи и 3 поражения. Луганчане трижды победили и трижды сыграли вничью.

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Старт поединка - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 7-й тур.23.09.2024

Ковалевка, "Колос"

"Колос" 15:30 "Заря"

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