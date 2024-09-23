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Форвард Кривбасса: Рад, что забил, но, к сожалению, не сумели победить
Криворожцы сыграли вничью с "Ворсклой"
Фото: ФК Кривбас
Нападающий "Кривбасса" Даниэль Соса прокомментировал ничью с "Ворсклой" (1:1) в матче 7-го тура УПЛ.
- В конце первого тайма ты сравнял счет. Прокомментируй этот момент.
- Я благодарен Богу за этот гол, это мой первый гол в этом сезоне, поэтому эмоции переполняют. К сожалению, мы не смогли победить в этой встрече. Рад, что забил, но ничья это не то, к чему мы стремились сегодня.
- Можно ли провести параллели с апрельским матчем против "Ворсклы" полгода назад? Ты тогда тоже забил.
- Да-да, это действительно удивительно. Тогда я, правда, забил с пенальти, и мы открыли счет. Я просто упорно работаю и стараюсь становиться лучше.
- "Кривбасс" сегодня много атаковал, создавал моменты, но "Ворскла" держала оборону. Счет не по игре, как считаешь?
- Как по мне мы создали достаточно моментов для победы, но снова не смогли их реализовать. Впереди - большая работа над ошибками. Надо продолжать добросовестно работать. Уверен, у "Кривбасса" все будет хорошо, - сказал форвард.
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