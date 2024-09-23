Стасюк: Против Шахтера нужно сыграть дисциплинированно в обороне

Новичок "Оболони", защитник Петр Стасюк рассказал о своем переходе в киевский клуб, а также поделился ожиданиями перед матчем 7-го тура УПЛ против "Шахтера".

- Какое у тебя настроение перед матчем?

- Настроение боевое, как у меня, так и у команды. Готовимся к следующей игре. Интересный соперник. У команды большое желание проявить себя на фоне сильного соперника.

- Как возникла возможность перейти в аренду в "Оболонь"?

- Возник этот вариант уже под конец трансферного окна. Довольно долго клубы договаривались. После общения с Сергеем Шищенко я сразу дал свое согласие на переход. Но до последнего дня тяжело шли переговоры, и в последний день трансферного окна мы все же договорились.

- Насколько важно для тебя получать постоянную игровую практику?

- Для меня это важно, потому что у меня в карьере, слава Богу, так было, что я всегда играл во всех командах. Именно за этим я пришел в "Оболонь" - за игровой практикой и за тем, чтобы помочь клубу подняться выше в турнирной таблице.

- В прошлом сезоне в составе черкасского "ЛНЗ" ты побеждал "Оболонь" 3-0. Вспомни события той игры.

- Наверное, у нас в той игре все получалось, а пивоварам было сложно.

- Мог ли ты подумать, что уже в следующем сезоне будешь играть за "Оболонь"?

- Нет, я до последних дней не думал об этом, но когда пришел Сергей Шищенко, у меня появилась заинтересованность перейти в "Оболонь" и проявить себя как можно лучше.

- Какие твои первые впечатления от Сергея Шищенко и работы с ним?

- Шищенко требует играть в интересный комбинационный футбол. Он требует от игроков думать на поле и совершенствоваться в плане игры.

- О чем вы говорили на первой встрече?

- Мы говорили о том, что наконец удалось согласовать все официальные моменты подписания. Шищенко поздравил меня с тем, что я приехал в стан команды. Об игре в первый день особо не общались.

- Как тебе тренировочный процесс под руководством Шищенко?

- Когда я пришел, увидел очень интересный тренировочный процесс. Все отдаются на сто процентов, потому что это интересно. Каждый день - разные упражнения, разные комбинации.

- Встречал ли ты раньше похожий стиль тренировок?

- Похожий, в чем-то где-то похожий. Наверное в этом сезоне, когда пришел Караско. Были некоторые упражнения, чем-то похожие на упражнения Шищенко.

- Какие твои впечатления от дебюта в матче против "Александрии"?

- Очень счастлив дебютировать за "Оболонь". Мне понравилась атмосфера на стадионе, как болельщики гнали команду вперед. Хотя игрой в полном объеме не могу быть довольным, ведь в каждой игре хочется выигрывать. Но это был первый матч как для меня, так и для главного тренера. Я считаю, что команда показала достаточно интересный футбол.

- Какой позитив команда получила после матча, прервавшего серию поражений?

- Однозначно добавилось позитива, но и до этого матча в команде была отличная атмосфера. Возможно, это связано с тем, что сменился главный тренер, он дал новый импульс команде. Я когда пришел, то не увидел того, что команда подавлена или плохая атмосфера в коллективе.

- Что нужно сделать, чтобы остановить "Шахтер"?

- Это, с одной стороны, интересно - играть против таких команд, как "Шахтер". Нужно сыграть дисциплинированно в обороне и использовать свои возможности. А они в любом случае будут.

- Какую цель ставишь перед собой в "Оболони"?

- Цель - помочь команде выйти из этой ситуации, подняться из зоны переходных матчей, и для себя, конечно, показать свои лучшие качества и помочь клубу, - сказал Стасюк.