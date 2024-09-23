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Шахтер - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 23.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
"Шахтер" на "Арене Львов" встретится с "Оболонью" в заключительном матче 7-го тура УПЛ. Дончане с 9 очками идут на 7-м месте в турнирной таблице. "Пивовары" располагаются на последней строчке, имея в своем активе 2 пункта.
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Старт поединка - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 7-й тур.23.09.2024
Львов, "Арена Львов"
"Шахтер" 18:00 "Оболонь"
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