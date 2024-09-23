Ашур - о 1:1 с ЛНЗ: Пропустили гол-недоразумение, поэтому результат закономерен

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур проанализировал ничью с "ЛНЗ" (1:1) в матче 7-го тура УПЛ.

- Сегодня команда особенно во втором тайме создала невероятное количество моментов, но результат - 1:1, насколько он закономерен? Он больше воспринимается в плюс?

- Учитывая то, что в первом тайме мы пропустили этот гол-недоразумение, то результат закономерен, потому что они забили один и мы тоже забили один. Предполагаю, но сейчас не могу говорить точно, однако, кажется, во втором тайме было достаточно эпизодов, когда бы мы могли сыграть более сфокусировано и добиться более положительного результата. В общем, во втором тайме, по моему мнению, игра была более целостной. Мы знали, что игра будет сложной и потребует от нас идти в каждую дуэль и не проигрывать ее. Не всегда потом теория оправдывается на практике, потому что, как вы видите, потом достаточно одного эпизода, чтобы мы потом начинали сначала. Глобально я имею единственное замечание: такие эпизоды, которые были созданы во втором тайме, должны создаваться на протяжении всей игры. Для этого надо брать больше ответственности на себя, надо больше обострять, оказываясь в пространстве, где мы можем обострять и не откладывать это на те моменты, когда нам уже некуда деваться. Настойчиво дальше пытаемся убедить, что без обострений не будут создаваться моменты, а без моментов не будут создаваться голы. Хорошо, что мы находим в себе возможность преломлять матчи с таким мощным соперником. Надо отдать должное тому, что соперник - крепкая команда. Будем воспринимать это, как результат с солоноватым привкусом.

- Сегодня в первом тайме повторился сценарий матча с "Вересом", как можете объяснить эту идентичность?

- Они идентичны по результату. По моему мнению, по содержанию было немного иначе. Все-таки с "Вересом" первый тайм был совсем сложным, а сегодня нам не хватало обострений, когда мы подходили к воротам соперника. Такие ситуации могут случаться, потому что сегодня что повлияло на результат первого тайма? Один конкретный эпизод, но этот эпизод произошел не в штрафной и не рядом с ним, этот эпизод произошел достаточно далеко от наших ворот. Мы успели в перерыве это проговорить. Моменты, когда мы теряем мяч на ровном месте, позволяя сопернику быстро развернуть атаку, моменты, когда мы отходим от соперника и даем ему подать, хотя должны держать его под давлением, мы должны сводить к нулю. Тогда не будет вероятности, что соперник отличится, но это невозможно, мы же сами это понимаем. Мы проговорили, что во втором тайме надо делать больше обострений и это сможет привести к тому, что мы сможем повлиять на результат игры. На игру повлияли точно, а на результат могли не повлиять - кто знает. Забили - это очень хорошо, но могли забить и больше. Еще раз мы нашли в себе резерв, чтобы изменить игру. Даже на последних минутах последних матчей нам не хватало внутреннего резерва и функционала, то сегодня нам хватило всего, кроме второго мяча в сетке ворот.

- С тренерской точки зрения вы говорите, что команда на пути к построению, вы видите прогресс от поединка к поединку?

- Я уже неоднократно говорил, что развитие, обучение, прогресс не могут быть линейными. Мы хотим взять и нарисовать график, где все будет идти вверх. Так не будет. Он ретропрогрессивный, то есть, мы делаем шаги вперед, потом мы должны в какой-то момент пережить стагнацию, а иногда и регресс. Желательно, чтобы регресса было минимум, но процессы стагнации, которые будут, являются важнейшим моментом и ему надо уделить большее внимание. В такие моменты мы потом сможем понять движемся ли мы в том направлении, в котором хотим. Сегодня если брать результат, то победу мы не одержали, но если смотреть с точки зрения игры, то у нас появляется все больше и больше отрезков, где мы можем доминировать, где мы можем создавать, где мы берем на себя ответственность. Очень хотелось бы, чтобы мы это делали независимо от результата, независимо от минуты матча и тому подобное. Опять же, мы знали в своей голове, что не можем рисовать невероятных фантазий. От игры к игре мы также будем терять очки, сегодня можно сказать, что мы что-то потеряли, с другой стороны - мы проявили характер, пока остаемся непобедимыми, поэтому это тоже неплохо. Всему свое время, как говорится, но мы будем делать все, чтобы это оттянуть или чтобы этого не произошло, но это игра, вы же понимаете, - сказал Ашур.