Бабенко: По второму тайму с ЛНЗ могу сказать, что Полесье движется в правильном направлении

Капитан и полузащитник "Полесья" Руслан Бабенко поделился мыслями после ничьей с "ЛНЗ" (1:1) в 7-м туре УПЛ.

- Руслан, ничья, но она считается более положительным результатом, чем потеря очков.

- Я считаю, что да. Мы показали очень боевой, как говорит тренер: продуктивный футбол. Мы показали много характера во втором тайме, да и в первом тайме, считаю, мы играли неплохо, просто пропустили такой нелепый гол и потом надо было отыгрываться. Показали характер, по второму тайму могу сказать, что движемся в правильном направлении.

- После пропущенного гола было дежавю на фоне поединка с "Вересом", ведь снова надо было все исправлять. Но снова команда лучше провела второй тайм, чем первый.

Слушайте, всю неделю мы проговаривали, что даже после пропущенного гола надо продолжать играть по плану. У нас есть своя игра, несмотря на игру соперника, считаю, что мы улучшили наше направление после пропущенного гола. Ни в коем случае, не было в первых пятнадцать минут холодного душа такого, как был в прошлом матче. Повторюсь: мы движемся в правильном направлении, было приятно, что нас так поддерживали во втором тайме - это главное, значит, мы этого заслуживаем, - сказал Бабенко.