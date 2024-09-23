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Бабенко: По второму тайму с ЛНЗ могу сказать, что Полесье движется в правильном направлении

Премьер-лига

Команды расписали ничью

Бабенко: По второму тайму с ЛНЗ могу сказать, что Полесье движется в правильном направлении

Фото: ФК Полісся

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Капитан и полузащитник "Полесья" Руслан Бабенко поделился мыслями после ничьей с "ЛНЗ" (1:1) в 7-м туре УПЛ.

- Руслан, ничья, но она считается более положительным результатом, чем потеря очков.

- Я считаю, что да. Мы показали очень боевой, как говорит тренер: продуктивный футбол. Мы показали много характера во втором тайме, да и в первом тайме, считаю, мы играли неплохо, просто пропустили такой нелепый гол и потом надо было отыгрываться. Показали характер, по второму тайму могу сказать, что движемся в правильном направлении.

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- После пропущенного гола было дежавю на фоне поединка с "Вересом", ведь снова надо было все исправлять. Но снова команда лучше провела второй тайм, чем первый.

Слушайте, всю неделю мы проговаривали, что даже после пропущенного гола надо продолжать играть по плану. У нас есть своя игра, несмотря на игру соперника, считаю, что мы улучшили наше направление после пропущенного гола. Ни в коем случае, не было в первых пятнадцать минут холодного душа такого, как был в прошлом матче. Повторюсь: мы движемся в правильном направлении, было приятно, что нас так поддерживали во втором тайме - это главное, значит, мы этого заслуживаем, - сказал Бабенко.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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