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Хавбек Черноморца повредил колено на тренировке

Премьер-лига

Впереди лечение и восстановление

Хавбек Черноморца повредил колено на тренировке

Фото: ФК Чорноморець/ zagoryuk.ph

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Полузащитник "Черноморца" Жоао Нето получил повреждение на тренировке, сообщает пресс-служба одесского клуба.

Сроки восстановления игрока не называются.

"Насыщенная жизнь Жоао Нето... Позавчера, как всегда, активно вошел в игру. Вчера на тренировке получил повреждение колена. Впереди лечение и восстановление. Ждем на поле еще более сильного Жоао!", - говорится в сообщении.

Отметим, что 21-летний Нето присоединился к "Черноморцу" в августе этого года. В нынешнем сезоне он успел принять участие в 5-ти матчах во всех турнирах. Результативными действиями не отличался.

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Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
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