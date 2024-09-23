Хавбек Черноморца повредил колено на тренировке

Полузащитник "Черноморца" Жоао Нето получил повреждение на тренировке, сообщает пресс-служба одесского клуба.

Сроки восстановления игрока не называются.

"Насыщенная жизнь Жоао Нето... Позавчера, как всегда, активно вошел в игру. Вчера на тренировке получил повреждение колена. Впереди лечение и восстановление. Ждем на поле еще более сильного Жоао!", - говорится в сообщении.

Отметим, что 21-летний Нето присоединился к "Черноморцу" в августе этого года. В нынешнем сезоне он успел принять участие в 5-ти матчах во всех турнирах. Результативными действиями не отличался.