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Хавбек Черноморца повредил колено на тренировке
Впереди лечение и восстановление
Фото: ФК Чорноморець/ zagoryuk.ph
Полузащитник "Черноморца" Жоао Нето получил повреждение на тренировке, сообщает пресс-служба одесского клуба.
Сроки восстановления игрока не называются.
"Насыщенная жизнь Жоао Нето... Позавчера, как всегда, активно вошел в игру. Вчера на тренировке получил повреждение колена. Впереди лечение и восстановление. Ждем на поле еще более сильного Жоао!", - говорится в сообщении.
Отметим, что 21-летний Нето присоединился к "Черноморцу" в августе этого года. В нынешнем сезоне он успел принять участие в 5-ти матчах во всех турнирах. Результативными действиями не отличался.
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