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Беседин: Суркис был не против, чтобы я остался в Динамо

Премьер-лига

Сейчас Артем играет за "Ордабасы" из Казахстана

Беседин: Суркис был не против, чтобы я остался в Динамо

Фото: ФК Динамо

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Бывший форвард "Динамо" Артем Беседин, который ныне выступает за "Ордабасы", рассказал о своем уходе из киевского клуба.

- Из "Динамо" ты ушел в статусе свободного агента. Сам не хотел оставаться или это было совместное решение с клубом?

- Это было наше общее решение. Мы хорошо разошлись. Игорь Михайлович Суркис был не против, чтобы я остался в "Динамо", но в то же время президент вошел в мое положение, за что ему большое спасибо. Хотелось больше покоя для моей многодетной семьи, - сказал Беседин.

Напомним, Беседин является воспитанником "Динамо". Всего в составе киевского клуба он сыграл 143 матча и забил 35 голов во всех турнирах.

В этом сезоне Артем забил 3 гола в 17-ти матчах за "Ордабасы" во всех турнирах.

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Динамо (Киев) Ордабасы (Шымкент) Артем Беседин
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Источник:
Zbirna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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