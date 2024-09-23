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Супряга - в старте Зари на матч против Колоса
Команды огласили составы на матч 7-го тура УПЛ
Фото: ФК Зоря Луганськ
"Колос" в рамках 7-го тура УПЛ сыграет на своем поле с "Зарей". Уже стали известны стартовые составы обеих команд.
"Колос": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка, Красничи, Демченко, Ориховский, Третьяков, Гусол, Боливар,
Запасные: Горох, Мысак, Шершень, Бурда, Криворучко, Ильин, Алефиренко, Салабай, Диего, Денисенко, Паулаускас.
"Заря": Турбаевский, Джордан, Башич, Тронтель, Вантух, Дришлюк, Мичин, Супряга, Яцык, Кирюханцев, Антюх,
Запасные: Сапутин, Мацапура, Жуниор, Эскинья, Нваэзе, Вакула, Кораблин, Волошин, Хахлев, Горбач, Будковский, Бенито.
Встреча начнется в 15:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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