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Супряга - в старте Зари на матч против Колоса

Премьер-лига

Команды огласили составы на матч 7-го тура УПЛ

Супряга - в старте Зари на матч против Колоса

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

"Колос" в рамках 7-го тура УПЛ сыграет на своем поле с "Зарей". Уже стали известны стартовые составы обеих команд.

"Колос": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка, Красничи, Демченко, Ориховский, Третьяков, Гусол, Боливар,

Запасные: Горох, Мысак, Шершень, Бурда, Криворучко, Ильин, Алефиренко, Салабай, Диего, Денисенко, Паулаускас.

"Заря": Турбаевский, Джордан, Башич, Тронтель, Вантух, Дришлюк, Мичин, Супряга, Яцык, Кирюханцев, Антюх,

Запасные: Сапутин, Мацапура, Жуниор, Эскинья, Нваэзе, Вакула, Кораблин, Волошин, Хахлев, Горбач, Будковский, Бенито.

Встреча начнется в 15:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
23.09.2024 в 14:30
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
23.09.2024 в 14:30
а ты там был?
Ответить
0
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