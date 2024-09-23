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Шахтер открыл футбольные школы в Польше и Австрии

Премьер-лига

Запланировано открытие еще одной школы в Чехии

Шахтер открыл футбольные школы в Польше и Австрии

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Шахтер" открыл футбольные школы во Вроцлаве и Вене, сообщает клубная пресс-служба.

17-18 сентября состоялось официальное открытие Shakhtar ProSchool во Вроцлаве, ставшей второй международной футбольной школой по франшизе дончан.

21 сентября была открыта Shakhtar ProSchool в Вене (Австрия). Это первая футбольная школа по франшизе "горняков" в этой стране.

Тренировки в школах будут проводиться для мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 12 лет. Первое занятие бесплатное.

Вскоре ожидается открытие еще одной международной Shakhtar ProSchool - в Праге (Чехия).

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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