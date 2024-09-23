Шахтер открыл футбольные школы в Польше и Австрии

"Шахтер" открыл футбольные школы во Вроцлаве и Вене, сообщает клубная пресс-служба.

17-18 сентября состоялось официальное открытие Shakhtar ProSchool во Вроцлаве, ставшей второй международной футбольной школой по франшизе дончан.

21 сентября была открыта Shakhtar ProSchool в Вене (Австрия). Это первая футбольная школа по франшизе "горняков" в этой стране.

Тренировки в школах будут проводиться для мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 12 лет. Первое занятие бесплатное.

Вскоре ожидается открытие еще одной международной Shakhtar ProSchool - в Праге (Чехия).