Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Романчук: Матч получился для обеих команд тяжелым, учитывая две воздушные тревоги
Защитник "Кривбасса" - о ничьей с "Ворсклой"
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Александр Романчук прокомментировал ничью с "Ворсклой" (1:1) в матче 7-го тура УПЛ.
- Александр, тяжелая игра, ничейный результат. Как оценишь матч?
- Да, сегодняшний матч получился для обеих команд очень тяжелым, учитывая две воздушные тревоги. Для меня это впервые, когда после окончания тревоги надо снова выходить на поле. Признаюсь: самочувствие такое себе и ноги не свежие. Считаю, это сыграло свою роль в матче. В целом счет по игре. Обе команды хотели выиграть, но в итоге ничья.
- Чего сегодня нам не хватило для трех очков?
- У "Ворсклы" неплохая оборона, которую непросто пройти. Да, были моменты, когда мы могли забивать, но не реализовали их. Свои шансы имел и соперник. Спасибо болельщикам за поддержку. Это очень приятно чувствовать поддержку 12-го игрока, это действительно нам помогает, - сказал Романчук.
Популярное сейчас
- Буряк: Некоторые делают из Довбика второго Мудрика
- Эксперт по итальянскому футболу – о тактике Юрича: Ему придется либо менять игроков, либо меняться самому
- Довбик скоро будет в топ-3? Вспоминаем самых результативных украинцев в Серии А
- "Еб...ый пи...ас". Экс-игрок сборной Украины отреагировал на поступок Тимощука
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО