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Романчук: Матч получился для обеих команд тяжелым, учитывая две воздушные тревоги

Премьер-лига

Защитник "Кривбасса" - о ничьей с "Ворсклой"

Романчук: Матч получился для обеих команд тяжелым, учитывая две воздушные тревоги

Фото: ФК Кривбас

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Защитник "Кривбасса" Александр Романчук прокомментировал ничью с "Ворсклой" (1:1) в матче 7-го тура УПЛ.

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- Александр, тяжелая игра, ничейный результат. Как оценишь матч?

- Да, сегодняшний матч получился для обеих команд очень тяжелым, учитывая две воздушные тревоги. Для меня это впервые, когда после окончания тревоги надо снова выходить на поле. Признаюсь: самочувствие такое себе и ноги не свежие. Считаю, это сыграло свою роль в матче. В целом счет по игре. Обе команды хотели выиграть, но в итоге ничья.

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- Чего сегодня нам не хватило для трех очков?

- У "Ворсклы" неплохая оборона, которую непросто пройти. Да, были моменты, когда мы могли забивать, но не реализовали их. Свои шансы имел и соперник. Спасибо болельщикам за поддержку. Это очень приятно чувствовать поддержку 12-го игрока, это действительно нам помогает, - сказал Романчук.

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Александр Романчук Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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