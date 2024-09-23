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Чемпион экзаменует аутсайдера. Стартовые составы команд на матч УПЛ Шахтер - Оболонь

Премьер-лига

Стартовые составы команд

Чемпион экзаменует аутсайдера. Стартовые составы команд на матч УПЛ Шахтер - Оболонь

Шахтар

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 7-го тура УПЛ закрывает матч понедельника, в котором "Шахтер" примет "Оболонь".

Поединок начнется в 18:00, и уже известны стартовые составы команд.

"Шахтер": Ризнык, Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Эгиналду, Траоре

Запасные: Фесюн, Франьич, Степаненко, Педро Энрике, Швед, Грам, Глущенко, Назарина, Марлон, Педриньо, Невертон, Фарина

"Оболонь": Федоривский, Стасюк, Дубко, Карась, Мединский, Приймак, Мороз, Суханов, Черненко, Груша, Тарануха

Запасные: Рыбка, Кичак, Осман, Грисьо, Лукьянчук, Близниченко, Витенчук, Слободян, Теслюк, Курко

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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