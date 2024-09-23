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УПЛ. Колос - Заря 1:0. Ковалевцы наконец-то одержали первую победу в сезоне
За луганчан дебютировал Супряга
Фото: Колос
УПЛ. 7 тур
23.09.2024. "Колос", Ковалевка
Главный арбитр: София Причина (Львовщина)
Колос - Заря 1:0
"Колос": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка, Красничи (Салабай 75), Демченко, Ореховский (Диего Кариока 72), Третьяков, Гусол (Алефиренко 46), Боливар (Паулаускас 72)
"Заря": Турбаевский, Джордан, Башич (Волошин 72), Тронтель, Вантух, Дрышлюк, Мичин (Бенито 85), Супряга (Будковский 63), Яцык, Кирюханцев (Горбач 63), Антюх
Предупреждения: Алефиренко 68, Бондаренко 69, Пахолюк 90+3 - Дрышлюк 23, Мичин 25, Горбач 90+4
Гол: Третьяков 62
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