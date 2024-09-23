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УПЛ. Колос - Заря 1:0. Ковалевцы наконец-то одержали первую победу в сезоне

Премьер-лига

За луганчан дебютировал Супряга

УПЛ. Колос - Заря 1:0. Ковалевцы наконец-то одержали первую победу в сезоне

Фото: Колос

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

УПЛ. 7 тур

23.09.2024. "Колос", Ковалевка

Главный арбитр: София Причина (Львовщина)

Колос - Заря 1:0

"Колос": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка, Красничи (Салабай 75), Демченко, Ореховский (Диего Кариока 72), Третьяков, Гусол (Алефиренко 46), Боливар (Паулаускас 72)

"Заря": Турбаевский, Джордан, Башич (Волошин 72), Тронтель, Вантух, Дрышлюк, Мичин (Бенито 85), Супряга (Будковский 63), Яцык, Кирюханцев (Горбач 63), Антюх

Предупреждения: Алефиренко 68, Бондаренко 69, Пахолюк 90+3 - Дрышлюк 23, Мичин 25, Горбач 90+4

Гол: Третьяков 62

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