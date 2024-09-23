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Будет первая победа? Колос открыл счет в матче с Зарей. ВИДЕО
Третьяков забил в середине второго тайма
Фото: ФК Колос
В матче 7-го тура УПЛ "Колос" принимает "Зарю".
Первый тайм команды выдали откровенно пресный, а вот после перерыва несколько расшевелилились. Сначала "Заря" забила, но гол был изменен из-за офсайда, а затем свой легитимный гол уже забил "Колос".
На 62-й минуте Третьяков после навеса с фланга выпрыгнул выше всех и отправил мяч в сетку – 1:0. Интересно, что в прошлом туре Максим также забил за "Колос".
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