Будет первая победа? Колос открыл счет в матче с Зарей. ВИДЕО

В матче 7-го тура УПЛ "Колос" принимает "Зарю".

Первый тайм команды выдали откровенно пресный, а вот после перерыва несколько расшевелилились. Сначала "Заря" забила, но гол был изменен из-за офсайда, а затем свой легитимный гол уже забил "Колос".

На 62-й минуте Третьяков после навеса с фланга выпрыгнул выше всех и отправил мяч в сетку – 1:0. Интересно, что в прошлом туре Максим также забил за "Колос".