Ступар: Где-то можно понять недовольство Кобина, но причем здесь судьи?

Экс-рефери ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар проанализировал работу рефери Дмитрия Кубряка в матче 7-го тура УПЛ "Верес" – "Ингулец" 2:2.

Напомним, что у наставника гостей Василия Кобина были претензии относительно арбитража этого противостояния.

"Где-то можно понять недовольство Кобина результатом, ведь в поединке с прямым конкурентом его подопечные выигрывают – 2:0, однако позволяют сопернику спастись от поражения. Но причем здесь судьи? В игровом эпизоде, который предшествовал назначению пенальти в компенсированное время, Роман Волохатый явно сфолил на Дмитрие Годе в борьбе за верховой мяч в штрафной площадке.

Когда же пенальти пробивался, то кипер гостей Александр Паламарчук забыл, что до удара не имеет права покидать линию ворот. Поэтому нападающему "Вереса" Марко Мрвалевичу была предоставлена вторая попытка, которой он и воспользовался, сравняв счет. А поскольку эти нарушения игроков "Ингульца" были очевидны, поэтому рефери и арбитр VAR Денис Резников на них реагировали оперативно.

Сейчас в тех поединках 7-го тура, которые уже состоялись, судейские бригады справились со своими обязанностями", - рассказал Ступар.