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Голкипер Вереса получил вызов в сборную Молдовы на октябрьские матчи Лиги наций

Премьер-лига
Обновлено

Андрей Кожухарь недавно дебютировал за сборную Молдовы

Голкипер Вереса получил вызов в сборную Молдовы на октябрьские матчи Лиги наций

Фото: Instagram

Новина українською

Голкипер "Вереса" Андрей Кожухарь получил вызов в сборную Молдовы на октябрьские матчи Лиги наций против Андорры и Мальты. Поединки состоятся 10-го и 13-го октября соответственно.

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Напомним, Кожухарь, который родился в Кишиневе, дебютировал в составе национальной сборной Молдовы 10-го сентября этого года в контрольном матче против Сан-Марино (1:0).

За "Верес" в этом сезоне голкипер сыграл 6 матчей.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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