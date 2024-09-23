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У Шахтера в последний момент трансферного окна сорвались два подписания бразильских игроков

Премьер-лига
Обновлено

Все из-за обстрела россиян Киева в конце августа

У Шахтера в последний момент трансферного окна сорвались два подписания бразильских игроков

shakhtar.com

Новина українською

У донецкого "Шахтера" перед закрытием летнего трансферного окна сорвались два трансфера "на вход" бразильских игроков. Об этом заявил украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык.

"У "Шахтера" буквально перед самым закрытием летнего трансферного окна сорвались два ярких контаркта.

Первый – Марлон, контракт которого все еще принадлежит "Шахтеру", отказался возвращаться в Украину.

И отказался ехать к нам еще один бразильский футболист, которого искали на позицию "опорника" на замену Степаненко. И это человек довольно опытный, который мог заиграть сразу же.

И эти два футболиста отказались в последний момент, после безумного обстрела россиянами Киева в конце августа. Они изначально согласились, и затем этот обстрел ужасный, ив последний момент игроки отказались. А насколько я понимаю, Пушич уже рассчитывал на этих игроков", - рассказал Цыганык.

Напомним, что Марлон, который покинул "Шахтер" после начала полномасштабной войны, сейчас выступает в аренде в "Флуминенсе".

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Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Марлон
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
23.09.2024 в 18:15
Ці два футболісти?
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0
2
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Комментарии 4
Василь з конопель (Амстердам )
23.09.2024 в 18:15
Ці два футболісти?
Ответить
0
2
Kondor (Веселе)
23.09.2024 в 18:02
Як же ви всі раді!
Ответить
3
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
23.09.2024 в 18:51
Ответить
0
2
aleks68
23.09.2024 в 19:03
кисляк верёвку выслать?
 
0
0

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