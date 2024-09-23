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У Шахтера в последний момент трансферного окна сорвались два подписания бразильских игроков
Все из-за обстрела россиян Киева в конце августа
shakhtar.com
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"У "Шахтера" буквально перед самым закрытием летнего трансферного окна сорвались два ярких контаркта.
Первый – Марлон, контракт которого все еще принадлежит "Шахтеру", отказался возвращаться в Украину.
И отказался ехать к нам еще один бразильский футболист, которого искали на позицию "опорника" на замену Степаненко. И это человек довольно опытный, который мог заиграть сразу же.
И эти два футболиста отказались в последний момент, после безумного обстрела россиянами Киева в конце августа. Они изначально согласились, и затем этот обстрел ужасный, ив последний момент игроки отказались. А насколько я понимаю, Пушич уже рассчитывал на этих игроков", - рассказал Цыганык.
Напомним, что Марлон, который покинул "Шахтер" после начала полномасштабной войны, сейчас выступает в аренде в "Флуминенсе".
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