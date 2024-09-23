У Шахтера в последний момент трансферного окна сорвались два подписания бразильских игроков

У донецкого "Шахтера" перед закрытием летнего трансферного окна сорвались два трансфера "на вход" бразильских игроков. Об этом заявил украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык.

"У "Шахтера" буквально перед самым закрытием летнего трансферного окна сорвались два ярких контаркта.

Первый – Марлон, контракт которого все еще принадлежит "Шахтеру", отказался возвращаться в Украину.

И отказался ехать к нам еще один бразильский футболист, которого искали на позицию "опорника" на замену Степаненко. И это человек довольно опытный, который мог заиграть сразу же.

И эти два футболиста отказались в последний момент, после безумного обстрела россиянами Киева в конце августа. Они изначально согласились, и затем этот обстрел ужасный, ив последний момент игроки отказались. А насколько я понимаю, Пушич уже рассчитывал на этих игроков", - рассказал Цыганык.