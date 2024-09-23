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Когда пас точно не хуже гола. Шахтер открыл счет в матче с Оболонью. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Бондаренко забил после паса Винисиуса Тобиаса

Когда пас точно не хуже гола. Шахтер открыл счет в матче с Оболонью. ВИДЕО

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 7-го тура УПЛ закрывает матч понедельника, в котором "Шахтер" принимает "Оболонь".

"Горняки" традиционно начали игру первым номером и открыли счет на 17-й минуте.

Позиционная атака "Шахтера", уходящий на фланг мяч вернул в штрафную пасом через себя в падении Винисиус Тобиас, и набежавший Бондаренко зарядил круглого в сетку.

1:0, и задачи "Оболони" в это матче выглядят почти недостижимыми.

Отдельно отметим, что это 4-й гол Бондаренко в двух последних матчах УПЛ.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
23.09.2024 в 18:52
Шахтёр в первом тайме выглядит неубедительно!
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
23.09.2024 в 18:52
Шахтёр в первом тайме выглядит неубедительно!
Ответить
0
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