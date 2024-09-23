  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скандал во Львове. Рух на дерби с Карпатами реализует билеты не всем болельщикам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скандал во Львове. Рух на дерби с Карпатами реализует билеты не всем болельщикам

Премьер-лига

Пожалуй, причины понятны

Скандал во Львове. Рух на дерби с Карпатами реализует билеты не всем болельщикам

fcrukh.com

Новина українською

19 октября в рамках 10-го тура УПЛ состоится львовское дерби – "Рух" примет "Карпаты". И уже сейчас, за 3 недели до матча, во Львове разгорается скандал с билетами на матч. Об этом сообщает комментатор и журналист Игорь Цыганык.

"Большой скандал разгорается во Львове, так как хозяева, "Рух" ограничили возможность некоторым людям приобрести билеты.

Клуб выбирает людей, которые могут или не могут попасть на этот матч. Причем с интересной формулировкой.

Некоторые люди, которые хотят получить билеты, получают такие сообщения: "Приветствуем. Политика этого матча такова, что билеты на матч могут приобрести определенные пользователи. Ваших данных в базе не было найдено", - рассказал Цыганык.

По теме
yellow-arrow
Предсказуемый итог. Шахтер - Оболонь 4:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
УПЛ. Шахтер - Оболонь 4:0. Теплая ванна после Лиги чемпионов
yellow-arrow
Без проблем для горняков. Траоре, Судаков и Невертон добивают Оболонь
Игорь Цыганык Рух (Львов) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости