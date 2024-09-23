Скандал во Львове. Рух на дерби с Карпатами реализует билеты не всем болельщикам

19 октября в рамках 10-го тура УПЛ состоится львовское дерби – "Рух" примет "Карпаты". И уже сейчас, за 3 недели до матча, во Львове разгорается скандал с билетами на матч. Об этом сообщает комментатор и журналист Игорь Цыганык.

"Большой скандал разгорается во Львове, так как хозяева, "Рух" ограничили возможность некоторым людям приобрести билеты.

Клуб выбирает людей, которые могут или не могут попасть на этот матч. Причем с интересной формулировкой.

Некоторые люди, которые хотят получить билеты, получают такие сообщения: "Приветствуем. Политика этого матча такова, что билеты на матч могут приобрести определенные пользователи. Ваших данных в базе не было найдено", - рассказал Цыганык.