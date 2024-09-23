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Скандал во Львове. Рух на дерби с Карпатами реализует билеты не всем болельщикам
Пожалуй, причины понятны
fcrukh.com
19 октября в рамках 10-го тура
"Большой скандал разгорается во Львове, так как хозяева, "Рух" ограничили возможность некоторым людям приобрести билеты.
Клуб выбирает людей, которые могут или не могут попасть на этот матч. Причем с интересной формулировкой.
Некоторые люди, которые хотят получить билеты, получают такие сообщения: "Приветствуем. Политика этого матча такова, что билеты на матч могут приобрести определенные пользователи. Ваших данных в базе не было найдено", - рассказал Цыганык.
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