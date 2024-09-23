УПЛ. Шахтер - Оболонь 4:0. Теплая ванна после Лиги чемпионов

Отдых и комфортные условия для чемпиона после выступлений на евроарене. Идеальная возможность для "Шахтера" вернуть веру в собственные силы и поиграть с мячом. Максимально ожидаемо "горняки" с первых секунд поединка во Львове укротили кожаного к своим ногам и спокойно строили позиционные атаки.

Будем откровенны, главный вопрос в этой паре заключался в том, на сколько же хватит "пивоваров"? Чуда не произошло. Подопечные Марино Пушича еще до экватора первого тайма размочили счет во встрече. Винисиус Тобиас через себя подал в штрафную, а герой матча прошлого тура против "Карпат" Бондаренко слета прошил Федоривского.

В принципе "Оболонь" делала все правильно. Гости действовали организованно, выстроили плотный низкий блок и не давали особо развернуться футболистам донецкой команды. Но больше пугала как раз катастрофическая безголевая серия "пивоваров", которая по состоянию на конец первого тайма, учитывая матч национального Кубка против "Колоса" переваливала за 600 игровых минут... Печально, очень.

В общем, от подопечных Шищенко это было больше похоже на приславутую поговорку: "Сами не играли, и другим не давали". К тому же, можно выделить интересное наблюдение. Вроде бы "Оболонь" всегда была знаменита своим боевым характером, но частенько можно было увидеть, как именно киевляне пытались рисовать фолы после незначительных касаний. Что касается атакующих потуг "зеленых", то в основном, в тех немногочисленных моментах, которые были у представителей столичного коллектива, они сваливались на безуспешные дальние выстрелы.

В то же время не сказать, что как-то удивлял "Шахтер". После забитого гола хозяева ощутимо сбавили темп и вальяжно перекатывали мяч в центре поля. В таком же расслабленном стиле дончане и транжирили моменты, будто понимая, что это далеко не последняя возможность. Ну а что, соперник не может, куда спешить.

Второй тайм был призван как-то изменить общую картинку и сценарий происходящего на поле. Не получилось. Даже наоборот, стало еще хуже для "пивоваров". Гости выдыхались и стали пропускать все больше свободных зон за своими спинами, что абсолютно закономерно приводило к большим разрывам.

С течением времени концепции игры обеих команды абсолютно никак не менялись. Они только прогрессировали. "Шахтер" всей командой перешел на чужую половину, а ставка "Оболони" на контратаки банально не работала. Не было на что ставить, так сказать.

"Горняки" продолжали давить и кружить вокруг штрафной зоны команды Шищенко. И впоследствии затолкали второй свой мяч. Судаков попал в стойку, Траоре был первым на добивании. Обыденность.

Время шло, наставники проводили замены. И, снова ничего не менялось... От слова совсем. Футболисты будто обреченные отбывали номер и понимали свою судьбу, и итоговый результат. Досадная реальность на самом деле, что даже такой немотивированный "Шахтер" был идейно недосягаемым для "Оболони". Слишком большая классовая разница, факт. Прежде всего, с точки зрения индивидуального мастерства исполнителей. Совсем другой уровень.

Очень не хотел уйти с поля без гола Судакова. В конце концов 10-му номеру "горняков" это удалось. Георгий, в своем традиционном стиле, взял игру на себя и похоронил, и так мертвую интригу в этом противостоянии. А в концовке "пивовары" вообще посыпались. Сольный проход Невертона на последней минуте основного времени как вишенка на торте. Бразилец красиво накрутил нескольких оппонентов и забил финальный гвоздь в гроб столичного коллектива.

17:3 - статистика по ударам. И ни одного попадания в створ ворот в исполнении киевлян. Тотальная доминация и уничтожение от "Шахтера".

В итоге, имеем рядовую победу от действующего чемпиона. А "Оболони" нужно что-то менять, команда продолжает "закрепляться" на дне украинского элитного дивизиона... Хотя что здесь изменишь? Отличный вопрос. Тренер и так новый, а трансферное окно откроется не скоро. Наименьшее количество забитых и наибольшее число пропущенных. Разница мячей: -16. Что-то добавлять здесь нет никакого смысла.

7-й тур УПЛ сезона 2024/25

Понедельник, 23-е сентября

Львов, "Арена Львов"

Голы: Бондаренко 17, Траоре 67, Судаков 78, Невертон 90.

"Шахтер": Ризнык - Винисиус (Грам 79), Бондарь, Матвиенко, Азарове - Бондаренко, Крыськив (Степаненко 71), Судаков (Глущенко 85) - Зубков (Педриньо да Силва 71), Траоре, Эгиналду (Невертон 71).

Запасные: Фесюн, Франьич, Педриньо Азеведо, Грам, Фарина, Степаненко, Швед, Глущенко, Назарина, Марлон, Педриньо да Силва, Невертон.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Оболонь": Федоровский - Мединский, Карась, Дубко, Стасюк - Мороз (Слободян 75), Приймак - Груша (Витенчук 62), Черненко (Курко 75), Суханов (Близниченко 83) - Тарануха (Теслюк 62).

Запасные: Рыбка, Кичак, Осман, Грисьо, Лукьянчук, Курко, Близниченко, Витенчук, Слободян, Теслюк.

Главный тренер: Сергей Шищенко.

Предупреждения: Тарануха 20, Мединский 32, Суханов 72, Винисиус 76, Карась 87.