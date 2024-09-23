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Без проблем для горняков. Траоре, Судаков и Невертон добивают Оболонь

Премьер-лига
Обновлено

4:0 для Шахтера

Без проблем для горняков. Траоре, Судаков и Невертон добивают Оболонь

Шахтар

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 7-го тура УПЛ закрывает матч понедельника, в котором "Шахтер" принимает "Оболонь".

"Горняки" открыли счет в первом тайме, а после перерыва удвоили преимущество – после хорошей атаки с фланга Судаков пробил в штангу, а первым на добивании сыграл Траоре – 2:0 к 67-й минуте.

А еще через 10 минут добил "Оболонь" Судаков - Георгий после сольного прохода забил третий гол своей команды в этом матче.

Ну а в самой концовке матче также в итоге красивого быстрого прохода и удара 4-й гол "Шахтера" забил невертон. 4:0 в поединке.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
23.09.2024 в 20:08
Называть игру Шахтёра беспроблемной пока рановато.Всю игру наблюдал за Траоре Он постоянно находится в положении вне игры.Речь не о зафиксированных случаях а вообще всё время и при направлении мяча в его сторону звучит свисток.Очень странный выбор позиции.Мало было быстрых атак а позиционные при такой игре затруднительно доводить до удара.Два гола забиты чисто на индивидуальном мастерстве.Это не плохо но и командные действия должны быть более производительными.Шахтёр с победой!
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
23.09.2024 в 20:08
Называть игру Шахтёра беспроблемной пока рановато.Всю игру наблюдал за Траоре Он постоянно находится в положении вне игры.Речь не о зафиксированных случаях а вообще всё время и при направлении мяча в его сторону звучит свисток.Очень странный выбор позиции.Мало было быстрых атак а позиционные при такой игре затруднительно доводить до удара.Два гола забиты чисто на индивидуальном мастерстве.Это не плохо но и командные действия должны быть более производительными.Шахтёр с победой!
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