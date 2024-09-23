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Без проблем для горняков. Траоре, Судаков и Невертон добивают Оболонь
4:0 для Шахтера
Шахтар
Календарь 7-го тура УПЛ закрывает матч понедельника, в котором "Шахтер" принимает "Оболонь".
"Горняки" открыли счет в первом тайме, а после перерыва удвоили преимущество – после хорошей атаки с фланга Судаков пробил в штангу, а первым на добивании сыграл Траоре – 2:0 к 67-й минуте.
А еще через 10 минут добил "Оболонь" Судаков - Георгий после сольного прохода забил третий гол своей команды в этом матче.
Ну а в самой концовке матче также в итоге красивого быстрого прохода и удара 4-й гол "Шахтера" забил невертон. 4:0 в поединке.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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