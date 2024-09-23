Без проблем для горняков. Траоре, Судаков и Невертон добивают Оболонь

Календарь 7-го тура УПЛ закрывает матч понедельника, в котором "Шахтер" принимает "Оболонь".

"Горняки" открыли счет в первом тайме, а после перерыва удвоили преимущество – после хорошей атаки с фланга Судаков пробил в штангу, а первым на добивании сыграл Траоре – 2:0 к 67-й минуте.

А еще через 10 минут добил "Оболонь" Судаков - Георгий после сольного прохода забил третий гол своей команды в этом матче.

Ну а в самой концовке матче также в итоге красивого быстрого прохода и удара 4-й гол "Шахтера" забил невертон. 4:0 в поединке.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.