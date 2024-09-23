Цыганык: Гаджиев и Крапивцов нарушили закон - выехали со сборной U-19 за границу и не вернулись в Украину

Вингер юношеской сборной Украины Рамик Гаджиев не вернулся вместе с делегацией команды в Украину после Евро-2024, который проходил в Северной Ирландии. Об этом сообщил Игорь Цыганык.

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"Рамик Гаджиев выехал за границу как игрок сборной Украины U-19 на Евро-2024 и не вернулся вовремя в Украину.

Не знаю, кто надумал его там оставить, но подозреваю, что у нас есть один персонаж, который с "белым билетом" выехал за границу и пробует устроить некоторых футболистов.

Гаджиев просто нарушил закон – не вернулся со сборной Украины U-19. Где он там был, куда ездил, я не знаю.

Летом его хотело "Динамо", но почему он не оказался в киевском клубе, я не знаю. Думаю, что клуб, который захочет его подписать, будет иметь дело со структурой, которая владела правами на "Днепр-1".

Такой самый вопрос по голкиперу Крапивцову. Там нет полноценного трансфера – он выехал как футболист сборной и не вернулся. Тоже есть вопросы", - рассказал Цыганык.

Напомним, что оба игрока выступали за "Днепр-1" и после распада клуба пока что официально еще не трудоустроились в других командах.