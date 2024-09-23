Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганык: Гаджиев и Крапивцов нарушили закон - выехали со сборной U-19 за границу и не вернулись в Украину
Оба игрока не вернулись в Украину после юношеского Евро-2024
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Вингер юношеской сборной Украины Рамик Гаджиев не вернулся вместе с делегацией команды в Украину после Евро-2024, который проходил в Северной Ирландии. Об этом сообщил Игорь Цыганык.
"Рамик Гаджиев выехал за границу как игрок сборной Украины U-19 на Евро-2024 и не вернулся вовремя в Украину.
Не знаю, кто надумал его там оставить, но подозреваю, что у нас есть один персонаж, который с "белым билетом" выехал за границу и пробует устроить некоторых футболистов.
Гаджиев просто нарушил закон – не вернулся со сборной Украины U-19. Где он там был, куда ездил, я не знаю.
Летом его хотело "Динамо", но почему он не оказался в киевском клубе, я не знаю. Думаю, что клуб, который захочет его подписать, будет иметь дело со структурой, которая владела правами на "Днепр-1".
Такой самый вопрос по голкиперу Крапивцову. Там нет полноценного трансфера – он выехал как футболист сборной и не вернулся. Тоже есть вопросы", - рассказал Цыганык.
Напомним, что оба игрока выступали за "Днепр-1" и после распада клуба пока что официально еще не трудоустроились в других командах.
Популярное сейчас
- Старт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Холанд вступил в жёсткую перепалку с Артетой и Жезусом после матча с Арсеналом. Что именно сказал форвард?
- Экс-жена Тимощука вспомнила, как Толик хотел прекратить петь гимн Украины из-за Блохина
- Ничейный день, или потеря очков лидеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
Комментарии 2