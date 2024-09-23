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Цыганык: Гаджиев и Крапивцов нарушили закон - выехали со сборной U-19 за границу и не вернулись в Украину

Премьер-лига
Обновлено

Оба игрока не вернулись в Украину после юношеского Евро-2024

Цыганык: Гаджиев и Крапивцов нарушили закон - выехали со сборной U-19 за границу и не вернулись в Украину

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Вингер юношеской сборной Украины Рамик Гаджиев не вернулся вместе с делегацией команды в Украину после Евро-2024, который проходил в Северной Ирландии. Об этом сообщил Игорь Цыганык.

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"Рамик Гаджиев выехал за границу как игрок сборной Украины U-19 на Евро-2024 и не вернулся вовремя в Украину.

Не знаю, кто надумал его там оставить, но подозреваю, что у нас есть один персонаж, который с "белым билетом" выехал за границу и пробует устроить некоторых футболистов.

Гаджиев просто нарушил закон – не вернулся со сборной Украины U-19. Где он там был, куда ездил, я не знаю.

Летом его хотело "Динамо", но почему он не оказался в киевском клубе, я не знаю. Думаю, что клуб, который захочет его подписать, будет иметь дело со структурой, которая владела правами на "Днепр-1".

Такой самый вопрос по голкиперу Крапивцову. Там нет полноценного трансфера – он выехал как футболист сборной и не вернулся. Тоже есть вопросы", - рассказал Цыганык.

Напомним, что оба игрока выступали за "Днепр-1" и после распада клуба пока что официально еще не трудоустроились в других командах.

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Игорь Цыганык СК Днепр-1 Рамик Гаджиев Владислав Крапивцов
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Prach13 (Дрогобич)
23.09.2024 в 21:42
А григорчук не порушив!ще один спеціаліст по вибірковому законодавстві!а твій коломойський як?ангелятко?бритко коли такі ...... пишуть про закон
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Комментарии 2
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Prach13 (Дрогобич)
23.09.2024 в 21:42
А григорчук не порушив!ще один спеціаліст по вибірковому законодавстві!а твій коломойський як?ангелятко?бритко коли такі ...... пишуть про закон
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0
0
Gican85 (Киев)
23.09.2024 в 21:16
Огласите весь список, пожалуйста
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