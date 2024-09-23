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Вацко: Шахтер готов продать Судакова за 50 млн евро

Премьер-лига

Зимой Наполи предлагал 40

Вацко: Шахтер готов продать Судакова за 50 млн евро

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что "Шахтер" готов продать одного из ведущих игроков команды Георгия Судакова за 50 млн евро.

"Мне не раз и не два кулуарно рассказывали, что в середине "Шахтера" есть решение, что за 50 млн евро клуб готов будет продать Судакова", - рассказал Вацко.

Напомним, что зимой "Шахтер" отклонил предложение "Наполи" по игроку в размере 40 млн евро. Летом серьёзных предложений по Георгию не было.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
23.09.2024 в 22:17
Повезло Наполі
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Комментарии 2
Не люблю футбол (Хорол)
23.09.2024 в 22:17
Повезло Наполі
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Виктор 2209 (Мехико)
23.09.2024 в 22:02
За него и 40 сейчас врятли даст тот же Наполи...
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