Вацко: Шахтер готов продать Судакова за 50 млн евро

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что " Шахтер " готов продать одного из ведущих игроков команды Георгия Судакова за 50 млн евро.

"Мне не раз и не два кулуарно рассказывали, что в середине "Шахтера" есть решение, что за 50 млн евро клуб готов будет продать Судакова", - рассказал Вацко.

Напомним, что зимой "Шахтер" отклонил предложение "Наполи" по игроку в размере 40 млн евро. Летом серьёзных предложений по Георгию не было.