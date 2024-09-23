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Вацко: Шахтер готов продать Судакова за 50 млн евро
Зимой Наполи предлагал 40
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что "
"Мне не раз и не два кулуарно рассказывали, что в середине "Шахтера" есть решение, что за 50 млн евро клуб готов будет продать Судакова", - рассказал Вацко.
Напомним, что зимой "Шахтер" отклонил предложение "Наполи" по игроку в размере 40 млн евро. Летом серьёзных предложений по Георгию не было.
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Источник:Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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Не люблю футбол (Хорол)
23.09.2024 в 22:17
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