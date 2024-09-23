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Пушич: Если Бондаренко продолжит сохранять стабильность своего развития, он вырастет у невероятного игрока
Наставник горняков - о матче с Оболонью
Фото: Шахтар
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог
– Довольны ли вы игрой своей команды?
– Да, доволен. Думаю, мы сыграли достойную игру, победили 4:0, не встретив особых проблем. То, чем я был недоволен – это 1-й тайм в нашем исполнении касательно игры именно без мяча.
Но в целом мы контролировали игру, не столкнулись с большими проблемами. Потому, как я подчеркнул, это очень достойная игра в нашем исполнении. И я, конечно, тоже вполне доволен результатом.
– Недовольны игрой без мяча – что должны были делать ваши подопечные?
– Я всегда стараюсь играть не скажу, что в идеальную игру, но настолько отличную, насколько это возможно, что касается игры без мяча. Мы сохраняли наш уровень организации в защитной стадии, однако в 1-м тайме, на мой взгляд, мы были не совсем идеальными в том понимании, в котором я хотел.
Однако, если рассматривать матч в общем, мы победили 4:0, и сейчас как главный тренер я буду целиться на улучшение этого результата.
– Бондаренко "зажигает"?
– Отличный гол. Если бы он забил еще раз, было бы вообще невероятно. У него был очень хороший момент в 1-м тайме, чтобы отличиться дублем. Как все наши игроки, он отличается очень высокой отдачей и уровнем работы на тренировках.
Как я отмечал в предыдущих интервью и пресс-конференциях, если он продолжит сохранять стабильность своего развития, он вырастет у невероятного игрока. Все мы знаем его как игрока с невероятным набором личных качеств.
Я хочу, чтобы он рос и был постоянно тем игроком, который делает разницу в каждом матче. Именно от него зависит, насколько он будет выдерживать этот уровень.
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