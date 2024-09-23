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Бартулович: Иногда на тренировках игроки Зари слишком агрессивны, а на игру это почему-то не переносится

Премьер-лига
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Тренер Зари подвел итог матча с Колосом

Бартулович: Иногда на тренировках игроки Зари слишком агрессивны, а на игру это почему-то не переносится

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Тренер "Зари" Младен Бартулович рассказал о поражении своей команды в матче 7-го тура УПЛ от "Колоса" (0:1).

- Конечно, настраивались только на победу. Нужно решать поставленные задачи. Победа была очень нам нужна. Мы расстроены таким результатом и игрой. Сделали много ошибок. Соперник нас наказал за это. Знали, что "Колос" неплохо играет на контратаках. Хорошо действует в обороне, организованно.

Они в нижней части таблицы, но пропустили мало голов. Поэтому было тяжело.

- Сегодня у нас многое не получалось...

- Делаем много работы в недельном цикле. Работаем над определенными моментами, чтобы улучшиться. Надо дальше над ними работать, исправлять ситуацию. Хотим более агрессивной игры от футболистов, игры первым номером. Иногда на тренировках они слишком агрессивны, есть эмоции, а на игру это почему-то не переносится.

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Заря (Луганск) Младен Бартулович Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
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