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Шищенко: Мы обязательно исправим ситуацию. Обещаю, что Оболонь будет еще лучше
Наставник Оболони подвел итог матча с Шахтером
fc.obolon.ua
Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал
- Разница в счете - это демонстрация разницы в мастерстве "Шахтера" и "Оболони"?
- Вы знаете, для меня сейчас каждая тренировка, каждая игра - это информация. Я горжусь своими игроками, потому что мы хотели быть дисциплинированными в этом матче, понимали, что "Шахтер" - это чемпион страны, команда, которая очень быстро действует, очень великолепно играет, хорошие быстрые переходы от обороны к атаке.
Мы дисциплинированно играли первый тайм, я очень благодарен ребятам за 1-й тайм. Да, нам не хватает агрессии впереди, нам надо очень много над этим работать, потому что и игра с Александрией, и игра с "Шахтером" показала то, что нам надо быть более агрессивными в атаке. Для того, чтобы забивать мячи, побеждать, надо быстро переходить из обороны в атаку, агрессивно действовать, быстро действовать. Поэтому есть над чем работать.
- Быстрый переход - это то, о чем вы просили в первом тайме. Именно этот компонент не удался сегодня?
- Да, нам в первом тайме не удалось, и во втором особенно, потому что "Шахтер" еще агрессивнее действовал. Очень тяжело, когда ты ошибаешься, когда ты совершаешь такие ошибки. Но еще раз говорю: я горжусь своими игроками, потому что верю в то, что та ситуация, в которой мы есть, с тем отношением и в тренировке, и в играх, думаю, мы обязательно исправим эту ситуацию и будем подниматься в таблице. Есть очень много, над чем надо работать.
- В следующем матче против "Ингульца" в исполнении вашей команды будет тот футбол, который вы хотите привить своей команде?
- Мы будем играть в тот футбол, в который надо на данный момент. Мы готовимся к каждому сопернику, хотим быть лучшими, но не совсем получается то, что ты планируешь. Поэтому будем планировать, готовиться уже следующую неделю на Ингулец. Посмотрим, какую стратегию мы выберем, уже в тренировочном процессе будем готовиться.
- Ваши подопечные отмечают улучшение атмосферы в раздевалке с вашим приходом. За счет чего вам удалось этого достичь?
- Ребятам виднее, но я хочу, чтобы всегда была хорошая атмосфера, потому что когда у тебя хорошая атмосфера и в раздевалке, и на тренировке - это очень важно для коллектива. Я уже говорил, что очень хорошее желание ребят изменить ситуацию, отношение и позитив. Я уже говорил, что верю в то, что мы обязательно исправим ситуацию. Мы будем еще лучше - я это обещаю. И я вижу, что мы можем быть лучше.
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