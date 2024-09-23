Шищенко: Мы обязательно исправим ситуацию. Обещаю, что Оболонь будет еще лучше

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:4) в 7-м туре УПЛ.

- Разница в счете - это демонстрация разницы в мастерстве "Шахтера" и "Оболони"?

- Вы знаете, для меня сейчас каждая тренировка, каждая игра - это информация. Я горжусь своими игроками, потому что мы хотели быть дисциплинированными в этом матче, понимали, что "Шахтер" - это чемпион страны, команда, которая очень быстро действует, очень великолепно играет, хорошие быстрые переходы от обороны к атаке.

Мы дисциплинированно играли первый тайм, я очень благодарен ребятам за 1-й тайм. Да, нам не хватает агрессии впереди, нам надо очень много над этим работать, потому что и игра с Александрией, и игра с "Шахтером" показала то, что нам надо быть более агрессивными в атаке. Для того, чтобы забивать мячи, побеждать, надо быстро переходить из обороны в атаку, агрессивно действовать, быстро действовать. Поэтому есть над чем работать.

- Быстрый переход - это то, о чем вы просили в первом тайме. Именно этот компонент не удался сегодня?

- Да, нам в первом тайме не удалось, и во втором особенно, потому что "Шахтер" еще агрессивнее действовал. Очень тяжело, когда ты ошибаешься, когда ты совершаешь такие ошибки. Но еще раз говорю: я горжусь своими игроками, потому что верю в то, что та ситуация, в которой мы есть, с тем отношением и в тренировке, и в играх, думаю, мы обязательно исправим эту ситуацию и будем подниматься в таблице. Есть очень много, над чем надо работать.

- В следующем матче против "Ингульца" в исполнении вашей команды будет тот футбол, который вы хотите привить своей команде?

- Мы будем играть в тот футбол, в который надо на данный момент. Мы готовимся к каждому сопернику, хотим быть лучшими, но не совсем получается то, что ты планируешь. Поэтому будем планировать, готовиться уже следующую неделю на Ингулец. Посмотрим, какую стратегию мы выберем, уже в тренировочном процессе будем готовиться.

- Ваши подопечные отмечают улучшение атмосферы в раздевалке с вашим приходом. За счет чего вам удалось этого достичь?

- Ребятам виднее, но я хочу, чтобы всегда была хорошая атмосфера, потому что когда у тебя хорошая атмосфера и в раздевалке, и на тренировке - это очень важно для коллектива. Я уже говорил, что очень хорошее желание ребят изменить ситуацию, отношение и позитив. Я уже говорил, что верю в то, что мы обязательно исправим ситуацию. Мы будем еще лучше - я это обещаю. И я вижу, что мы можем быть лучше.