  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шищенко: Мы обязательно исправим ситуацию. Обещаю, что Оболонь будет еще лучше
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шищенко: Мы обязательно исправим ситуацию. Обещаю, что Оболонь будет еще лучше

Премьер-лига

Наставник Оболони подвел итог матча с Шахтером

Шищенко: Мы обязательно исправим ситуацию. Обещаю, что Оболонь будет еще лучше

fc.obolon.ua

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:4) в 7-м туре УПЛ.

- Разница в счете - это демонстрация разницы в мастерстве "Шахтера" и "Оболони"?

- Вы знаете, для меня сейчас каждая тренировка, каждая игра - это информация. Я горжусь своими игроками, потому что мы хотели быть дисциплинированными в этом матче, понимали, что "Шахтер" - это чемпион страны, команда, которая очень быстро действует, очень великолепно играет, хорошие быстрые переходы от обороны к атаке.

Мы дисциплинированно играли первый тайм, я очень благодарен ребятам за 1-й тайм. Да, нам не хватает агрессии впереди, нам надо очень много над этим работать, потому что и игра с Александрией, и игра с "Шахтером" показала то, что нам надо быть более агрессивными в атаке. Для того, чтобы забивать мячи, побеждать, надо быстро переходить из обороны в атаку, агрессивно действовать, быстро действовать. Поэтому есть над чем работать.

Читайте такжеПредсказуемый итог. Шахтер - Оболонь 4:0. Видео голов и обзор матча

- Быстрый переход - это то, о чем вы просили в первом тайме. Именно этот компонент не удался сегодня?

- Да, нам в первом тайме не удалось, и во втором особенно, потому что "Шахтер" еще агрессивнее действовал. Очень тяжело, когда ты ошибаешься, когда ты совершаешь такие ошибки. Но еще раз говорю: я горжусь своими игроками, потому что верю в то, что та ситуация, в которой мы есть, с тем отношением и в тренировке, и в играх, думаю, мы обязательно исправим эту ситуацию и будем подниматься в таблице. Есть очень много, над чем надо работать.

- В следующем матче против "Ингульца" в исполнении вашей команды будет тот футбол, который вы хотите привить своей команде?

- Мы будем играть в тот футбол, в который надо на данный момент. Мы готовимся к каждому сопернику, хотим быть лучшими, но не совсем получается то, что ты планируешь. Поэтому будем планировать, готовиться уже следующую неделю на Ингулец. Посмотрим, какую стратегию мы выберем, уже в тренировочном процессе будем готовиться.

- Ваши подопечные отмечают улучшение атмосферы в раздевалке с вашим приходом. За счет чего вам удалось этого достичь?

- Ребятам виднее, но я хочу, чтобы всегда была хорошая атмосфера, потому что когда у тебя хорошая атмосфера и в раздевалке, и на тренировке - это очень важно для коллектива. Я уже говорил, что очень хорошее желание ребят изменить ситуацию, отношение и позитив. Я уже говорил, что верю в то, что мы обязательно исправим ситуацию. Мы будем еще лучше - я это обещаю. И я вижу, что мы можем быть лучше.

По теме
yellow-arrow
Бартулович: Иногда на тренировках игроки Зари слишком агрессивны, а на игру это почему-то не переносится
yellow-arrow
Пушич: Если Бондаренко продолжит сохранять стабильность своего развития, он вырастет у невероятного игрока
yellow-arrow
Вацко: Шахтер готов продать Судакова за 50 млн евро
Сергей Шищенко Шахтер (Донецк) Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости