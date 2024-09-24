Десятки Шахтера и Динамо, Траоре и Бущан на разных полюсах. Символическая сборная 7-го тура УПЛ

На украинских футбольных полях отгремели матчи очередного тура родной УПЛ. Этот тур по праву может носить титул "ничейного". Особенно, в этом контексте отличился субботний игровой день - в первый день уик-энда в чемпионате Украины было зафиксировано сразу три ничьи!

Прежде всего, этот тур запомнился первой потерей очков для киевского "Динамо" Александра Шовковского в этой кампании. "Бело-синие" не сумели обыграть на своем львовский "Рух". Хотя, и в целом этот поединок полностью оправдал звание центрального. А по качеству футбола и вообще был одним из лучших, на данный момент, во всей кампании.

Кроме того, зачетные баллы потеряли криворожский "Кривбасс" Юрия Вернидуба и житомирское "Полесье" Имада Ашура. А конец 7-го тура ознаменовался первой победой в сезоне ковалевского "Колоса" и очередным погромом от действующего чемпиона в лице донецкого "Шахтера".

Поэтому, исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 7-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Георгий Бущан ("Динамо")

Если бы не Георгий, в Киеве для динамовцев могла бы быть зафиксирована не первая ничья в сезоне, а первое поражение. Чего только стоят два сейва стража ворот столичного коллектива в эпизодах с выходами один на один от Краснопира. Да, был момент, когда Бущан и сам едва себе не привез, однако при этом и сразу же сам же разрядил ситуацию. Смело включаем голкипера киевлян в нашу символическую сборную.

Центральный защитник: Владимир Виливальд ("Ингулец")

Мало того, что центрбек "Ингульца" на солидном уровне справился со своими прямыми обязанностями при обороне собственных ворот, так еще и успевал активно подключаться вперед и поддерживать своих партнеров в атаке. В частности, именно на счету Владимира второй гол команды Василия Кобина в противостоянии с ровенским "Вересом" Олега Шандрука.

Центральный защитник: Николай Матвиенко ("Шахтер")

Поединок Лиги чемпионов против итальянской "Болоньи" прошел, а Николай как будто так и остался в нем. В хорошем смысле, конечно. Матвиенко сохранил эту концентрацию и перенес ее на поле "Арены Львов" на поединок против киевской "Оболони". "Пивоварам" и так чрезвычайно сложно даются голы в этом сезоне. Катастрофическая безголевая серия киевлян, с учетом матча Кубка против "Колоса", которая насчитывает более 600 игровых минут служит фундаментальным подтверждением этого тезиса. Да еще и сам защитник "горняков" грамотно перекрывал свободные зоны и умело страховал своих одноклубников. И даже успел отличиться ассистом в концовке на Невертона.

Центральный защитник: Владислав Бабогло ("Карпаты")

На экваторе второго тайма матча против одесского "Черноморца" под руководством Александра Бабича "львы" остались в меньшинстве. Красную карточку схватил партнер Владислава по центру защиты - Владимир Адамюк. Именно в этот момент Бабогло проявил свои лидерские качества и помог львовянам вдесятером удержать победу над "моряками".

Центральный полузащитник: Николай Шапаренко ("Динамо")

Мозг и главный креативщик "Динамо". Вся игра столичного коллектива в игре против подопечных Виталия Пономарева шла через 10-го номера киевлян. Шапаренко классно комбинировал, сам шел в обыгрыш на дриблинге и направлял атаки. Кроме того, Николай и мог спокойно отличаться в матче против "Руха". По крайней мере, хавбек динамовцев сделал все от себя возможное, однако надежно себя показывал вратарь львовской команды Ледвий.

Центральный полузащитник: Георгий Судаков ("Шахтер")

Еще один 10-й номер в нашей сборной. Из другого украинского гранда. Если Шапаренко - это центральный процессор и генератор идей, то Судаков - двигатель "Шахтера". Георгий умело переключал темп и скорости "горняков" в центре поля в поединке с "пивоварами". К тому же, главная звезда донецкого клуба и сама сумела расписаться в воротах "Оболони".

Правый полузащитник: Дмитрий Топалов (ЛНЗ)

Номинально Дмитрий больше тяготел именно к атаке, действуя в качестве вингера. Хотя, и в защите также не чурался отрабатывать. В любом случае подключения Топалова компенсирует наш следующий герой. Именно точный удар полузащитника ЛНЗ помог его команде размочить счет против житомирских "волков" - Топалов в одно касание замкнул вертикальную атаку черкащан.

Левый полузащитник: Тарас Сакив ("Карпаты")

Тарас стал героем для команды Владислава Лупашко в противостоянии с одесситами. Сакив забил классный гол, который решил судьбу того матча. И в целом фулбек был очень активным на протяжении всех 90 минут и создавал угрозу вокруг ворот "моряков". Представитель "Карпат" выходил как левый защитник, но действовал по всему фронту - от одного края поля к другому.

Левый вингер: Максим Третьяков ("Колос")

Максим второй поединок подряд в одно лицо вытаскивает ковалевцев. В игре прошлого тура против черкасского ЛНЗ Каррило Карраско именно Третьяков открыл счет. А во встрече с луганской "Зарей" в эти выходные забитый мяч 28-летнего вингера принес "Колосу" первую победу в сезоне. По сути и по факту именно от Максима исходила вся опасность со стороны ковалевского коллектива.

Правый вингер: Алексей Гуцуляк ("Полесье")

Когда уже казалось, все на Центральном городском стадионе в Житомире не верили в камбэк, именно точный удар Алексея вырвал ничью для "Полесья" в поединке с ЛНЗ. В то время как его партнер по атаке, и на секунду лучший бомбардир первенства, Назаренко выпал немного из поля зрения, Гуцуляк вел игру "волков" впереди.

Форвард: Лассина Траоре ("Шахтер")

Буркинский нападающий без проблем заменил получившего перелом носа Даниила Сикана. Да еще и как! Лассина, кроме того, что оформил свой первый гол в этом сезоне, да еще и сверху записал ассист. Траоре прекрасно двигался между линиями и подыгрывал партнерам, и при этом сам не забывал выходить на ударные позиции. "Гол+пас" - что еще нужно объяснять? Вопрос риторический.

Главный тренер: Александр Поздеев ("Колос")

Ничего экстравагантного мы не увидели от наставника ковалевцев в этом туре. Но зато есть уже четкий прогресс в результатах. После ничьей с ЛНЗ последовала победа над "Зарей". Видно что-то Поздеев все-таки делает правильно. Как минимум, "Колос" оттолкнулся от дна. И в этом точно есть заслуга его коуча.

Запасные: Алексей Паламарчук ("Ингулец"), Артем Шабанов ("Полесье"), Никита Кравченко ("Полесье"), Константин Вивчаренко ("Динамо"), Винисиус Тобиас ("Шахтер"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Джихад Бизимана ("Кривбасс"), Владимир Белоцерковец ("Ингулец"), Луан Кампос ("Верес"), Дмитрий Клец ("Верес"), Даниэль Соса ("Кривбасс"), Самсон Иеде ("Ворскла").