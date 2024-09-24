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Траоре: Когда вы Шахтер, вы должны забивать много голов в каждой игре
Горняки в матче 7-го тура УПЛ разгромили Оболонь
shakhtar.com
Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре прокомментировал победу в матче 7-го тура УПЛ над "Оболонью" (4:0), в котором он забил один из голов.
– Довольны ли своим голом и результатом игры?
– Конечно, мы довольны результатом. Нам очень нужна была эта победа. После матча в ЛЧ приятно вернуться на поле с победой и также, чтобы исправлять турнирную ситуацию, которая сейчас в УПЛ.
– Сразу после гола заставили поволноваться. Вы были на газоне, что случилось?
– Ничего серьезного. Как вы могли заметить, я отдал себя полностью в момент, когда забивал и пытался приложить все возможные усилия. Я просто немного зашпортался в том моменте, однако все в порядке, уверяю вас.
– Два последних матча команды в УПЛ – это тот "Шахтер", который хотят видеть болельщики?
– Конечно. Когда вы "Шахтер", вы должны забивать много голов в каждой игре. Мы начали эту традицию еще в начале сезона в матче с "Ворсклой", после этого были сложные игры с очень серьезными оппонентами, где удавалось отличаться не так часто. Я рад, что мы вернулись на этот путь, когда мы отличаемся в каждом матче значительным количеством голов.
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