Поздеев после 1:0 с Зарей: Тяжелый путь к этой победе прошли

Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев в эфире УПЛ ТВ прокомментировал победу над "Зарей" (1:0) в матче 7-го тура УПЛ.

– Первая победа в сезоне. Какие эмоции?

– Да какие? Положительные. Тяжелый путь к этой победе прошли, многому научились, стали сильнее. Я считаю, что у нас ситуация стабилизируется. Она еще в процессе, но есть улучшение. Очень соскучились по этому, для нас это очень весомый глоток воздуха.

– Я уверена, что у команды воодушевление теперь начинается.

– Оно начинается, но чемпионат продолжается, и нужно каждую игру играть на победу.

– Вы очень многое задействуете новичков. В прошлом матче дебютировали трое. Ищете варианты, как привлечь молодежь?

– Да не то чтобы ищем. Их берем в команду, мы на них рассчитываем. Это живая конкуренция, это обычное явление. Пытаемся интегрировать в нашу команду.

– Третьяков становится лидером команды.

– У него и возраст такой, и опыт такой, он сам по себе такой парень. Это нормально и это классно, что у нас есть лидеры, становятся лидерами ребята, новые пусть, но это важно. Мы очень довольны этим.

– В перерыве вы сделали замену, вышел Алефиренко. Он стал джокером, сделав голевую передачу. Чувствовали, что он сыграет сегодня немаловажную роль?

– Мы не чувствуем, мы готовимся, очень тяжело тренируемся. Мы на какую-то удачу не рассчитываем. Нам нужно рассчитывать на свои силы, сделать от себя максимум – а там футбол покажет.

– Следующий матч – против "Руха", который хорошо отстоял против "Динамо". Какие мнения по поводу следующей игры?

– Почему отстоял? Он мог и забивать. Классная команда, интересная. Для нас это экзамен. Будем ехать, играть на победу, а футбол покажет, – сказал Поздеев.