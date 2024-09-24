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Поздеев после 1:0 с Зарей: Тяжелый путь к этой победе прошли
"Колос" одержал первую победу в сезоне
Фото: ФК Колос
Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев в эфире УПЛ ТВ прокомментировал победу над "Зарей" (1:0) в матче 7-го тура УПЛ.
– Первая победа в сезоне. Какие эмоции?
– Да какие? Положительные. Тяжелый путь к этой победе прошли, многому научились, стали сильнее. Я считаю, что у нас ситуация стабилизируется. Она еще в процессе, но есть улучшение. Очень соскучились по этому, для нас это очень весомый глоток воздуха.
– Я уверена, что у команды воодушевление теперь начинается.
– Оно начинается, но чемпионат продолжается, и нужно каждую игру играть на победу.
– Вы очень многое задействуете новичков. В прошлом матче дебютировали трое. Ищете варианты, как привлечь молодежь?
– Да не то чтобы ищем. Их берем в команду, мы на них рассчитываем. Это живая конкуренция, это обычное явление. Пытаемся интегрировать в нашу команду.
– Третьяков становится лидером команды.
– У него и возраст такой, и опыт такой, он сам по себе такой парень. Это нормально и это классно, что у нас есть лидеры, становятся лидерами ребята, новые пусть, но это важно. Мы очень довольны этим.
– В перерыве вы сделали замену, вышел Алефиренко. Он стал джокером, сделав голевую передачу. Чувствовали, что он сыграет сегодня немаловажную роль?
– Мы не чувствуем, мы готовимся, очень тяжело тренируемся. Мы на какую-то удачу не рассчитываем. Нам нужно рассчитывать на свои силы, сделать от себя максимум – а там футбол покажет.
– Следующий матч – против "Руха", который хорошо отстоял против "Динамо". Какие мнения по поводу следующей игры?
– Почему отстоял? Он мог и забивать. Классная команда, интересная. Для нас это экзамен. Будем ехать, играть на победу, а футбол покажет, – сказал Поздеев.
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