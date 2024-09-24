  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Оболони: Разберем игру с Шахтером и станем только сильнее
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Оболони: Разберем игру с Шахтером и станем только сильнее

Премьер-лига

"Пивовары" потерпели разгромное поражение от дончан

Защитник Оболони: Разберем игру с Шахтером и станем только сильнее

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Защитник "Оболони" Владислав Приймак прокомментировал поражение своей команды от "Шахтера" (0:4) в 7-м туре УПЛ.

Читайте такжеУПЛ. Шахтер - Оболонь 4:0. Теплая ванна после Лиги чемпионов

- Что сегодня самое главное не удалось вашей команде?

- Нам не удалось сегодня создать проблемы впереди, сзади для "Шахтера". Основная нагрузка у нас сегодня была на оборону, на всю команду. Мы были более заточены на оборону. Впереди вообще ничего не удалось. Я не вспомню даже сегодня каких-то таких моментов для нашей команды, что можно сказать где-то, что мы могли сравнять. Поэтому жаль.

Читайте такжеТраоре: Когда вы Шахтер, вы должны забивать много голов в каждой игре

- Есть понимание, почему так произошло?

- Не хочется комментировать что-то сразу после игры, пока еще эмоции. Это осадок от поражения. Пройдет день, мы спокойно разберем игру и станем только сильнее.

- Как вам кажется, вы уже играете в тот футбол, который пытается показать, научить вас новый тренер?

- Конечно, что, скажем так, лед тронулся. Но то время, которое мы работаем вместе, это ничего. Это ничего, чтобы показать то, что от нас требует главный тренер и весь его тренерский штаб. Поэтому это только начало. Конечно, мы чувствуем, что мы становимся сильнее. А то, что сегодня такой результат произошел, это также бывает. Мы разберемся и будем сильнее, - сказал Приймак в эфире УПЛ ТВ.

Читайте такжеШищенко: Мы обязательно исправим ситуацию. Обещаю, что Оболонь будет еще лучше
По теме
yellow-arrow
Беседин: Шовковский - хороший человек, и уже видно, что становится классным наставником
yellow-arrow
Бондаренко: Забили быстрый гол Оболони, который немного облегчил жизнь
yellow-arrow
Третьяков: Колос на пути к хорошей игре. Хочется реализовывать еще больше моментов
Шахтер (Донецк) Оболонь (Киев) Владислав Приймак
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости