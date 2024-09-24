Защитник Оболони: Разберем игру с Шахтером и станем только сильнее

Защитник "Оболони" Владислав Приймак прокомментировал поражение своей команды от "Шахтера" (0:4) в 7-м туре УПЛ.

- Что сегодня самое главное не удалось вашей команде?

- Нам не удалось сегодня создать проблемы впереди, сзади для "Шахтера". Основная нагрузка у нас сегодня была на оборону, на всю команду. Мы были более заточены на оборону. Впереди вообще ничего не удалось. Я не вспомню даже сегодня каких-то таких моментов для нашей команды, что можно сказать где-то, что мы могли сравнять. Поэтому жаль.

- Есть понимание, почему так произошло?

- Не хочется комментировать что-то сразу после игры, пока еще эмоции. Это осадок от поражения. Пройдет день, мы спокойно разберем игру и станем только сильнее.

- Как вам кажется, вы уже играете в тот футбол, который пытается показать, научить вас новый тренер?

- Конечно, что, скажем так, лед тронулся. Но то время, которое мы работаем вместе, это ничего. Это ничего, чтобы показать то, что от нас требует главный тренер и весь его тренерский штаб. Поэтому это только начало. Конечно, мы чувствуем, что мы становимся сильнее. А то, что сегодня такой результат произошел, это также бывает. Мы разберемся и будем сильнее, - сказал Приймак в эфире УПЛ ТВ.