Цуриков: Надо наверстывать упущенное. Победа придаст нам уверенности перед Рухом

Андрей Цуриков высказался после игры с луганским коллективом.

"Стартовый отрезок в чемпионате сложился не так, как хотелось бы, и теперь каждый матч для нас вроде бы финальный. Надо наверстывать утраченное.

Футболисты "Зари" пытались нас встречать высоко, важно было побеждать в единоборствах и благодаря быстрым перемещениям использовать свободные зоны. Компактность, качественная игра в отборе, обильные выпады помогали держать в напряжении оборону гостей”.