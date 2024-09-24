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Цуриков: Надо наверстывать упущенное. Победа придаст нам уверенности перед Рухом

Премьер-лига
Обновлено

Полузащитник прокомментировал победный результат

Цуриков: Надо наверстывать упущенное. Победа придаст нам уверенности перед Рухом

Фото: ФК Колос

Новина українською

Андрей Цуриков высказался после игры с луганским коллективом.

"Стартовый отрезок в чемпионате сложился не так, как хотелось бы, и теперь каждый матч для нас вроде бы финальный. Надо наверстывать утраченное.

Футболисты "Зари" пытались нас встречать высоко, важно было побеждать в единоборствах и благодаря быстрым перемещениям использовать свободные зоны. Компактность, качественная игра в отборе, обильные выпады помогали держать в напряжении оборону гостей”.

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"После того, как Третьяков открыл счет, мы могли, как говорится, закрывать игру, однако подвела реализация. Вот почему концовка поединка была довольно нервной, "Заря" прилагала усилия, чтобы спастись, но мы не пропустили. Эта победа придаст нам уверенности перед поединком с "Рухом", – считает футболист.

В этом сезоне Цуриков забил 2 гола и отдал ассист.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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