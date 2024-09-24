Третьяков: Колос на пути к хорошей игре. Хочется реализовывать еще больше моментов

Полузащитник "Колоса" Максим Третьяков поделился мыслями после победы над "Зарей" (1:0) в 7-м туре УПЛ.

– Какие эмоции сейчас?

– Прежде всего давно хотели победить, потому положительные эмоции. Нелегко нам далась эта победа, но очень радует, что после забитого гола мы…

Скажем так, с ЛНЗ после забитого гола мы отошли и полностью отдали инициативу сопернику, а сегодня после забитого гола мы не сели в свои ворота и имели еще моменты, пытались давить на соперника, поэтому считаю, что заслуженно победили.

– У вас были моменты, в том числе на 5-й минуте, потом офсайд был зафиксирован, и наконец-то смогли отличиться. Вы это делаете уже 2-й матч подряд. Чувствуете ли вы, что становитесь лидером своей команды?

– Прежде всего, здесь заслуга всей команды, потому что очень хорошая атака была, когда мы забили гол. И до этого моменты. Цуриков отдал передачу мне в свободную зону, у меня был момент в 1-м тайме. Поэтому без команды невозможно забивать. Хочу поблагодарить ребят и всю команду за то, как сегодня отдавались.

– Переиграли на втором этаже сегодня соперников?

– Ну да, против меня тоже невысокий был оппонент, но удалось мне выиграть позицию, где-то немножко прочитать траекторию раньше, чем защитнику, и удалось забить.

– Что происходит сейчас в раздевалке? Потому что музыку мы слышим аж здесь.

– Конечно, все хотели давно победить, и это нормально, чтобы сейчас выплеснуть эти эмоции, немного порадоваться, попраздновать. Но у нас уже скоро игра против "Руха", эта команда очень организованная, очень хороший футбол показывает, поэтому сегодня попразднуем, а завтра отдохнем и будем готовиться к серьезному матчу, который будет, как и все, тяжелым.

– Но теперь уже в более приподнятом настроении?

– Конечно. Мы в этом чемпионате еще не выигрывали, потому я даже не знаю, какая будет атмосфера на следующей неделе. Но еще раз повторюсь: мы на пути к хорошей игре. Хочется реализовывать еще большее количество моментов. Надо готовиться к следующему матчу еще серьезнее, – сказал Третьяков.